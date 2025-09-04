Суд присяжних у США визнав Google винною у незаконному зборі даних: компанія має виплатити $425 мільйонів

Google зобов’язали виплатити понад $425 млн компенсації за незаконний збір даних користувачів навіть після вимкнення відстеження активності.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Суд присяжних у США постановив, що Google порушила право користувачів на приватність, збираючи дані навіть після того, як люди відключили відстеження активності у своїх акаунтах. Позивачам присуджено понад 425 мільйонів доларів компенсації. Про це повідомляє Courthouse News.

Суть справи

Колективний позов подали майже 100 мільйонів користувачів Google. Вони стверджували, що компанія продовжувала збирати інформацію з додатків, навіть коли в налаштуваннях приватності було вимкнено параметри «Web & App Activity» та «Supplemental Web & App Activity».

Позов очолив Анíбал Родрігес, який ще у липні 2020 року звинуватив Google у введенні користувачів в оману. За його словами, компанія запевняла, що люди можуть бачити, контролювати й видаляти зібрані дані, хоча насправді це не відповідало дійсності.

Аргументи сторін

Адвокат позивачів Девід Бойс заявив, що Google «вигадала історію про контроль», надаючи ілюзію вибору, але фактично позбавивши користувачів можливості керувати своїми даними.

Юрист Google Бенедикт Хур у відповідь наполягав, що компанія діяла з дозволу користувачів і прозоро пояснювала, які саме дані все одно продовжують збиратися навіть після відключення налаштувань. Він також стверджував, що позивачі не зазнали реальної шкоди, оскільки дані не були зламані чи розголошені.

Що вирішив суд

Присяжні погодилися, що Google порушила право на приватність, але не знайшли порушень у межах California Comprehensive Computer Data Access and Fraud Act. У результаті компанію зобов’язали виплатити понад $425 млн компенсації, відмовившись від додаткових штрафних санкцій.

Спершу сторона позивачів вимагала понад $30 мільярдів, аргументуючи це масштабом збору даних, кількістю пристроїв і тривалістю порушень.

Чи оскаржуватиме Google рішення — наразі невідомо.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.