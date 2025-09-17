Трамп в четвертый раз отложил запрет TikTok в США

Дональд Трамп перенес потенциальный запрет TikTok на территории США до 16 декабря.

Президент США Дональд Трамп подписал указ, которым откладывается потенциальный запрет в Соединенных Штатах платформы TikTok до 16 декабря. Соответствующий указ опубликовал Белый дом.

Это уже четвертое отложение запрета.

В указе говорится, что Трамп поручил министерству юстиции США не предпринимать никаких мер в соответствии с законом, который определяет TikTok как угрозу национальной безопасности из-за связей с Китаем.

Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявлял, что рамочное соглашение по TikTok согласовано с Китаем.

В августе президент США заявлял, что у него уже есть американские покупатели, которые хотят приобрести приложение, и говорил о продлении срока дедлайна.

Также сообщалось, что TikTok изменит правила игры, чтобы избежать запрета в США.

Напомним, Сенат США в апреле 2024 года принял закон, который обязывает владельца TikTok — китайскую компанию ByteDance — продать платформу компании, не находящейся под юрисдикцией Китая. В противном случае приложение будет запрещено на территории США. Трамп после избрания президентом откладывал блокировку TikTok.

