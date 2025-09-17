Трамп вчетверте відтермінував заборону TikTok у США

Дональд Трамп відклав потенційну заборону TikTok на території США до 16 грудня.

Президент США Дональд Трамп підписав указ, яким відкладається потенційна заборона у Сполучених Штатах платформи TikTok до 16 грудня. Відповідний указ оприлюднив Білий дім.

Це вже четверте відтермінування заборони.

В указі йдеться, що Трамп доручив міністерству юстиції США не вживати жодних заходів відповідно до закону, який визначає TikTok загрозою національній безпеці через зв'язки з Китаєм.

Раніше міністр фінансів США Скотт Бессент заявляв, що рамкову угоду щодо TikTok погоджено з Китаєм.

У серпні президент США заявляв, що у нього вже є американські покупці, які бажають придбати застосунок, і говорив про подовження терміну дедлайну.

Також повідомлялося, що TikTok змінить правила гри, щоб уникнути заборони в США.

Нагадаємо, Сенат США у квітні 2024 року ухвалив закон, який зобов'язує власника TikTok - китайську компанію ByteDance - продати платформу компанії, яка не перебуває в юрисдикції Китаю. В іншому випадку додаток буде заборонений на території США. Трамп після обрання президентом відкладав блокування TikTok.

