Практика судов
  1. В мире

В США судья необычно наказал адвокатов за использование ChatGPT в судебных документах

16:10, 22 сентября 2025
Вместо стандартного штрафа в 2500 долларов и отстранения от дела, судья предложил адвокатам написать письма своим бывшим деканам и коллегам из адвокатских палат с объяснением ситуации, а также провести лекции на темы, связанные с ИИ.
В США судья необычно наказал адвокатов за использование ChatGPT в судебных документах
Фото: nswcourts.com.au
В США растет количество случаев, когда в судебных документах появляются фейковые ссылки на дела и другие ошибки, сгенерированные искусственным интеллектом. Некоторые судьи начали искать альтернативы традиционным санкциям, чтобы остановить адвокатов от бездумного использования чат-ботов без проверки информации, пишет Reuters.

В штате Невада двое юристов из компании Cozen O'Connor признали, что подали в суд документ с материалами, созданными при помощи ШІ. Судья округа Вашо Дэвид Харди установил, что как минимум 14 цитат в документах выглядели вымышленными, другие же были искажены или неправильно процитированы.

Вместо стандартного штрафа в $2,5 тыс. и отстранения от дела, судья предложил адвокатам альтернативу: написать письма своим бывшим деканам юридических факультетов и коллегам из адвокатских палат с объяснением ситуации, а также провести лекции на темы искусственного интеллекта и профессиональной этики.

Адвокаты и сама фирма извинились перед судом. Выяснилось, что один из юристов — младший сотрудник Даниэль Манн — использовал ChatGPT для подготовки и редактирования документа и случайно подал раннюю, непроверенную версию. После инцидента его уволили из фирмы. Другой адвокат, Ян Томасик, ситуацию пока не комментирует.

В Cozen O'Connor заявили, что у них существует «четкая и однозначная» политика в отношении использования ИИ: запрет на публичные инструменты искусственного интеллекта в работе с клиентами, обязательное обучение технологиям и проверка каждого документа юристами.

Подобные случаи в последнее время происходят все чаще. Судьи в США уже неоднократно накладывали штрафы, направляли жалобы в дисциплинарные органы и заставляли адвокатов оплачивать расходы оппонентов из-за использования фейковых цитат и вымышленных «аргументов» от ШІ.

Эксперты подчеркивают: использование искусственного интеллекта юристами не запрещено, однако каждый адвокат может быть наказан за подачу непроверенных документов. «Судьи все больше раздражены тем, что такие случаи продолжают происходить. Теперь они ищут креативные способы не только наказать виновных, но и подать сигнал другим юристам, чтобы те были осторожнее», — объяснил профессор юридической школы Университета штата Аризона Гэри Марчант.

суд адвокат искусственный интеллект ИИ

