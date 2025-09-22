У США суддя незвично покарав адвокатів за використання ChatGPT у судових документах

Замість стандартного штрафу у 2500 тисяч доларів та відсторонення від справи, суддя запропонував адвокатам написати листи до своїх колишніх деканів і колег із адвокатських палат із поясненням ситуації та провести лекції на теми ШІ.

Фото: nswcourts.com.au

У США зростає кількість випадків, коли в судових документах з’являються фейкові посилання на справи та інші помилки, згенеровані штучним інтелектом. Деякі судді почали шукати альтернативи традиційним санкціям, аби зупинити адвокатів від бездумного використання чат-ботів без перевірки інформації, пише Reuters.

У штаті Невада двоє юристів із компанії Cozen O'Connor визнали, що подали до суду документ із матеріалами, створеними за допомогою ШІ. Суддя округу Вашо Девід Гарді встановив, що щонайменше 14 цитувань у поданих адвокатами документах виглядали вигаданими, інші ж були спотворені або неправильно процитовані.

Замість стандартного штрафу у $2,5 тис. та відсторонення від справи, суддя запропонував адвокатам альтернативу: написати листи до своїх колишніх деканів юридичних факультетів і колег із адвокатських палат із поясненням ситуації та провести лекції на теми штучного інтелекту й професійної етики.

Адвокати та сама фірма вибачилися перед судом. Виявилося, що один із юристів – молодший співробітник Даніель Манн – використав ChatGPT для підготовки та редагування документа і випадково подав ранню, неперевірену версію. Після інциденту його звільнили з фірми. Інший адвокат, Ян Томасік, наразі ситуацію не коментує.

У Cozen O'Connor заявили, що мають «чітку й однозначну» політику щодо використання ШІ: заборону на публічні інструменти штучного інтелекту в роботі з клієнтами, обов’язкове навчання технологіям та перевірку кожного документа юристами.

Подібні випадки останнім часом трапляються все частіше. Судді в США вже неодноразово накладали штрафи, направляли скарги до дисциплінарних органів та змушували адвокатів оплачувати витрати опонентів через використання фейкових цитувань і вигаданих «аргументів» від ШІ.

Експерти наголошують: використання штучного інтелекту юристами не заборонене, однак кожен адвокат може бути покараний за подання неперевірених документів. «Судді дедалі більше роздратовані тим, що такі випадки продовжують траплятися. Тепер вони шукають креативні способи не лише покарати винних, а й дати сигнал іншим юристам, аби ті були обережнішими», – пояснив професор юридичної школи Університету штату Аризона Ґері Марчант.

