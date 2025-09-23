Трамп: Расходы на борьбу с изменением климата — это крупнейшая афера, когда-либо совершенная в мире

Дональд Трамп заявил, что больше нет глобального потепления и глобального похолодания.

Фото: nbcnews.com

Президент США Дональд Трамп заявил, что расходы на борьбу с изменением климата — это крупнейшая афера, когда-либо совершенная в мире. Об этом он сказал во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН.

«Изменение климата, что бы это ни было, вы к нему причастны. Больше нет глобального потепления, больше нет глобального похолодания. Все эти прогнозы, сделанные ООН и многими другими, часто по плохим причинам, были ошибочными. Их делали глупые люди, которые стоили своим странам состояний и лишили эти страны шансов на успех. Если вы не откажетесь от этой зеленой аферы, ваша страна потерпит поражение», — заявил президент США.

Напомним, президент США Дональд Трамп столкнулся с техническими трудностями перед выступлением на Генассамблее ООН – не сработал телесуфлер, с которого он должен был читать речь.

