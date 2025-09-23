Трамп: Витрати на боротьбу з кліматичними змінами — це найбільша афера, яку коли-небудь вчиняли у світі

Дональд Трамп заявив, що більше немає глобального потепління та глобального похолодання.

Президент США Дональд Трамп заявив, що витрати на боротьбу з кліматичними змінами — це найбільша афера, яку коли-небудь вчиняли у світі. Про це він сказав під час виступу на Генеральній асамблеї ООН.

«Кліматичні зміни, хай там що, ви до них причетні. Більше немає глобального потепління, більше немає глобального похолодання. Усі ці прогнози, зроблені ООН та багатьма іншими, часто з поганих причин, були помилковими. Вони були зроблені дурними людьми, які коштували своїм країнам статків і позбавили ці країни шансів на успіх. Якщо ви не відмовитеся від цієї зеленої афери, ваша країна зазнає поразки», - заявив президент США.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп зіткнувся з технічними труднощами перед виступом на Генасамблеї ООН – не спрацював телесуфлер, з якого він мав читати промову.

