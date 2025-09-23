Практика судів
Трамп: Витрати на боротьбу з кліматичними змінами — це найбільша афера, яку коли-небудь вчиняли у світі

18:09, 23 вересня 2025
Дональд Трамп заявив, що більше немає глобального потепління та глобального похолодання.
Трамп: Витрати на боротьбу з кліматичними змінами — це найбільша афера, яку коли-небудь вчиняли у світі
Фото: nbcnews.com
Президент США Дональд Трамп заявив, що витрати на боротьбу з кліматичними змінами — це найбільша афера, яку коли-небудь вчиняли у світі. Про це він сказав під час виступу на Генеральній асамблеї ООН.

«Кліматичні зміни, хай там що, ви до них причетні. Більше немає глобального потепління, більше немає глобального похолодання. Усі ці прогнози, зроблені ООН та багатьма іншими, часто з поганих причин, були помилковими. Вони були зроблені дурними людьми, які коштували своїм країнам статків і позбавили ці країни шансів на успіх. Якщо ви не відмовитеся від цієї зеленої афери, ваша країна зазнає поразки», - заявив президент США.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп зіткнувся з технічними труднощами перед виступом на Генасамблеї ООН – не спрацював телесуфлер, з якого він мав читати промову.

