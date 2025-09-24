Во Франции школьник ударил ножом учителя музыки

14-летний подросток напал с ножом на учителя музыки на уроке.

Учитель музыки был ранен ножом в лицо учеником во время урока в колледже на северо-востоке Франции. Правоохранители задержали 14-летнего школьника, напавшего на учителя. Об этом пишет Reuters,

После приступа учитель был доставлен в больницу. Школьника задержали. Сначала он пытался скрыться с места происшествия.

Как отмечается, подозреваемый ранил себя во время ареста и также был доставлен в местную больницу.

Министр образования Франции Элизабет Борн заявила, что для оказания помощи ученикам и персоналу было активировано подразделение экстренного реагирования.

