Во Франции школьник ударил ножом учителя музыки

Учитель музыки был ранен ножом в лицо учеником во время урока в колледже на северо-востоке Франции. Правоохранители задержали 14-летнего школьника, напавшего на учителя. Об этом пишет Reuters,
После приступа учитель был доставлен в больницу. Школьника задержали. Сначала он пытался скрыться с места происшествия.
Как отмечается, подозреваемый ранил себя во время ареста и также был доставлен в местную больницу.
Министр образования Франции Элизабет Борн заявила, что для оказания помощи ученикам и персоналу было активировано подразделение экстренного реагирования.
