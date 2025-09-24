У Франції школяр вдарив ножем вчителя музики

14-річний підліток напав з ножем на вчителя музики під час уроку.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вчителя музики було поранено ножем у обличчя учнем під час уроку в коледжі на північному сході Франції. Правоохоронці затримали 14-річного школяра, який напав на вчителя. Про це пише Reuters,

Після нападу вчитель був доставлений до лікарні. Школяра затримали. Спочатку він намагався втекти з місця події.

Як зазначається, підозрюваний поранив себе під час арешту і також був доставлений до місцевої лікарні.

Міністерка освіти Франції Елізабет Борн заявила, що для надання допомоги учням і персоналу було активовано підрозділ екстреного реагування.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.