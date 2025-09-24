YouTube позволит заблокированным аккаунтам подавать заявки на восстановление

Google тестирует новый механизм для каналов, которые нарушили старые правила YouTube.

Видеохостинг YouTube, принадлежащий Google, объявил о запуске пилотного проекта, который позволит аккаунтам, заблокированным за распространение дезинформации, подать заявку на восстановление. Ранее такие нарушения наказывались пожизненными блокировками, сообщает CNBS.

Изменения касаются части авторов и каналов, которые были удалены по политикам, впоследствии отмененным. Среди них — аккаунты, связанные с заместителем директора ФБР Дэном Бонджино, бывшим главным стратегом Трампа Стивом Бенноном и кандидатом в президенты США Робертом Ф. Кеннеди-младшим. Пока неизвестно, будут ли восстановлены эти каналы.

Ранее YouTube удалял контент, распространявший дезинформацию обо всех утвержденных вакцинах, а отдельные правила в отношении COVID-дезинформации были отменены в декабре 2024 года. Платформа также разработала программы для добавления контекста к видео.

