YouTube дозволить заблокованим акаунтам подавати заявки на відновлення

Google тестує новий механізм для каналів, які порушили старі правила YouTube.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Відеохостинг YouTube, що належить Google, оголосив про запуск пілотного проекту, який дозволить акаунтам, заблокованим за поширення дезінформації подати заявку на відновлення. Раніше такі порушення каралися довічними блокуваннями, повідомляє CNBS.

Зміни стосуються частини авторів та каналів, які були видалені за політиками, що згодом були скасовані. Серед них — акаунти, пов’язані із заступником директора ФБР Деном Бонжино, колишнім головним стратегом Трампа Стівом Бенноном та кандидатом у президенти США Робертом Ф. Кеннеді-молодшим. Наразі не відомо, чи будуть відновлені ці канали.

Раніше YouTube видаляв контент, що поширював дезінформацію про всі затверджені вакцини, а окремі правила щодо COVID-дезінформації були скасовані у грудні 2024 року. Платформа також розробила програми для додавання контексту до відео.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.