YouTube дозволить заблокованим акаунтам подавати заявки на відновлення

21:28, 24 вересня 2025
Google тестує новий механізм для каналів, які порушили старі правила YouTube.
Відеохостинг YouTube, що належить Google, оголосив про запуск пілотного проекту, який дозволить акаунтам, заблокованим за поширення дезінформації подати заявку на відновлення. Раніше такі порушення каралися довічними блокуваннями, повідомляє CNBS.

Зміни стосуються частини авторів та каналів, які були видалені за політиками, що згодом були скасовані. Серед них — акаунти, пов’язані із заступником директора ФБР Деном Бонжино, колишнім головним стратегом Трампа Стівом Бенноном та кандидатом у президенти США Робертом Ф. Кеннеді-молодшим. Наразі не відомо, чи будуть відновлені ці канали.

Раніше YouTube видаляв контент, що поширював дезінформацію про всі затверджені вакцини, а окремі правила щодо COVID-дезінформації були скасовані у грудні 2024 року. Платформа також розробила програми для додавання контексту до відео.

YouTube

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Хто може стати новими дисциплінарними інспекторами Вищої ради правосуддя – список кандидатів

Діючі та колишні працівники апаратів Верховного Суду, апеляційних та місцевих судів, адвокат та науковець зі Львова отримали допуск до співбесід.

Порушення права на захист не може бути «частковим» – ВРП залишила в силі дисциплінарне стягнення судді ВАКС Віктору Маслову, який заборонив підозрюваному спілкуватися «з усіма на світі»

Вища рада правосуддя підтвердила наявність в діях судді ВАКС Віктора Маслова порушення фундаментального права на захист шляхом заборони підозрюваному спілкуватися «з усіма на світі» і залишила в силі дисциплінарне стягнення.

Руслан Стефанчук заявив, що запропонована редакція Цивільного кодексу не обмежує журналістські розслідування

Як зазначив Руслан Стефанчук, «спростування — це не відповідальність, а спосіб захисту, який не тягне за собою юридичних санкцій».

Верховний Суд висловився про припинення митного режиму транзиту у зв’язку з примусовим відчуженням товару в умовах воєнного стану

Військові адміністрації діяли від імені держави в умовах воєнного стану, тому навіть у разі порушення процедури, ці дії не змінюють факту втрати контролю над товаром поза волею власника – отже, безпідставними є посилання митниць на кримінальні провадження проти посадовців військових адміністрацій, вказав Верховний Суд.

Нова модель пенсійної системи та перехід від соціальної підтримки за статусом до адресної допомоги «за потребами» – програма діяльності уряду

Уряд планує замінити однакові для всіх виплати, які залежать від статусу особи, на цільову допомогу, що визначається індивідуальною потребою, з огляду на доходи, та призначається автоматично через інформаційні системи.

