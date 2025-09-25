Практика судов
В США адвоката оштрафовали на 3000 долларов за ненадлежащее использование искусственного интеллекта

21:42, 25 сентября 2025
Адвокат ссылался в поданных в суд документах на несуществующие дела и вымышленные правовые положения, созданные генеративным искусственным интеллектом.
Фото: isynergy.io
В США федеральный судья оштрафовал адвоката из округа Берген на 3000 долларов за ненадлежащее использование искусственного интеллекта и подачу документа с вымышленными цитатами, которые он в итоге признал сгенерированными с помощью ИИ, пишет Northjersey.

Штраф был наложен 18 сентября определением магистратского судьи Хосе Р. Алмонте, который установил, что адвокат из Форт-Ли Сукджин Генри Чо ссылался на «несуществующие дела и вымышленные правовые положения, созданные генеративным искусственным интеллектом» в поданных в суд документах.

Рассматривая подачу Чо, суд выявил различные несоответствия. Согласно определению, приведенные дела либо «не существовали, не подтверждали доводов истца и/или были нерелевантны рассматриваемому вопросу, либо не содержали цитируемого авторитетного положения, на которое ссылался истец».

В письменном заявлении в суд Чо признал, что исследование проводилось с использованием инструментов генеративного ИИ и черновых итогов, а также поисков в базе данных LexisNexis.

Он объяснил свои действия нехваткой времени и конфликтами в расписании и сообщил суду, что с тех пор принял внутренние меры, чтобы это не повторилось в будущем.

По словам Алмонте, использование генеративного ИИ адвокатами стало распространенной проблемой для судов по всей стране. Он написал: «ИИ может сгенерировать правовую тезу, которая выглядит так, будто она происходит из судебного решения, и даже правильно процитирована в соответствии с The Bluebook Uniform System of Citation; но есть одна проблема — это неправда. ИИ ее выдумал. И те, кто слепо полагается на ИИ, делают это на свой страх и риск».

Алмонте привел несколько других случаев, которые привели к штрафам в размере от 1000 до 6000 долларов.

В данном деле суд учел «быстрое признание Чо и его откровенность, извинения перед судом и заявление о том, что он немедленно внедрит меры предосторожности против будущего злоупотребления ИИ», и потому Алмонте наложил штраф в нижней границе диапазона.

«Таким образом, хотя раскаяние господина Чо не полностью оправдывает его небрежность, смягчающие факторы приводят суд к выводу, что штраф в размере 3000 долларов является достаточным для предотвращения подобного поведения в будущем», — написал Алмонте.

Суд обязал Чо выплатить штраф, самостоятельно сообщить о санкции дисциплинарному органу адвокатских палат штата и вручить это определение своему клиенту в течение 14 дней с момента вынесения решения.

