У США адвоката оштрафували на 3000 доларів за неналежне використання штучного інтелекту

21:42, 25 вересня 2025
Адвокат посилався у поданих до суду документах на неіснуючі справи та вигадані правові положення, створені генеративним штучним інтелектом.
Фото: isynergy.io
У США федеральний суддя оштрафував адвоката з округу Берген на 3 000 доларів за неналежне використання штучного інтелекту та подання документу з вигаданими цитатами, які він зрештою визнав згенерованими за допомогою ШІ, пише Northjersey.

Штраф було накладено 18 вересня ухвалою магістратського судді Хосе Р. Алмонте, який встановив, що адвокат із Форт-Лі Сукджин Генрі Чо посилався на «неіснуючі справи та вигадані правові положення, створені генеративним штучним інтелектом» у поданих до суду документах.

Розглядаючи подання Чо, суд виявив різні невідповідності. Згідно з ухвалою, наведені справи або «не існували, не підтверджували доводів позивача та/або були нерелевантними для розглядуваного питання, або не містили цитованого авторитетного положення, на яке посилався позивач».

У письмовій заяві до суду Чо визнав, що дослідження проводилося з використанням інструментів генеративного ШІ та чорнових підсумків, а також пошуків у базі даних LexisNexis.

Він пояснив свої дії браком часу та конфліктами в розкладі й повідомив суду, що відтоді вжив внутрішніх заходів, аби це не повторилося в майбутньому.

За словами Алмонте, використання генеративного ШІ адвокатами стало поширеною проблемою для судів по всій країні. Він написав: «ШІ може згенерувати правову тезу, яка виглядає так, ніби вона походить із судового рішення, і навіть правильно процитована відповідно до The Bluebook Uniform System of Citation; але є одна проблема — це неправда. ШІ вигадав її. І ті, хто сліпо покладається на ШІ, роблять це на власний ризик».

Алмонте навів кілька інших випадків, які призвели до штрафів у розмірі від 1 000 до 6 000 доларів.

У цій справі суд врахував «швидке зізнання Чо та його відвертість, вибачення перед судом і заяву про те, що він негайно впровадить запобіжні заходи проти майбутнього зловживання ШІ», і тому Алмонте наклав штраф у нижній межі діапазону.

«Відтак, хоча каяття пана Чо не повністю виправдовує його недбалість, пом’якшувальні фактори приводять суд до висновку, що штраф у розмірі 3 000 доларів є достатнім для запобігання подібній поведінці в майбутньому», — написав Алмонте.

Суд зобов’язав Чо сплатити штраф, самостійно повідомити про санкції дисциплінарний орган адвокатських палат штату та вручити цю ухвалу своєму клієнту протягом 14 днів із моменту винесення рішення.

