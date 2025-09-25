У США адвоката оштрафували на 3000 доларів за неналежне використання штучного інтелекту

Адвокат посилався у поданих до суду документах на неіснуючі справи та вигадані правові положення, створені генеративним штучним інтелектом.

Фото: isynergy.io

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У США федеральний суддя оштрафував адвоката з округу Берген на 3 000 доларів за неналежне використання штучного інтелекту та подання документу з вигаданими цитатами, які він зрештою визнав згенерованими за допомогою ШІ, пише Northjersey.

Штраф було накладено 18 вересня ухвалою магістратського судді Хосе Р. Алмонте, який встановив, що адвокат із Форт-Лі Сукджин Генрі Чо посилався на «неіснуючі справи та вигадані правові положення, створені генеративним штучним інтелектом» у поданих до суду документах.

Розглядаючи подання Чо, суд виявив різні невідповідності. Згідно з ухвалою, наведені справи або «не існували, не підтверджували доводів позивача та/або були нерелевантними для розглядуваного питання, або не містили цитованого авторитетного положення, на яке посилався позивач».

У письмовій заяві до суду Чо визнав, що дослідження проводилося з використанням інструментів генеративного ШІ та чорнових підсумків, а також пошуків у базі даних LexisNexis.

Він пояснив свої дії браком часу та конфліктами в розкладі й повідомив суду, що відтоді вжив внутрішніх заходів, аби це не повторилося в майбутньому.

За словами Алмонте, використання генеративного ШІ адвокатами стало поширеною проблемою для судів по всій країні. Він написав: «ШІ може згенерувати правову тезу, яка виглядає так, ніби вона походить із судового рішення, і навіть правильно процитована відповідно до The Bluebook Uniform System of Citation; але є одна проблема — це неправда. ШІ вигадав її. І ті, хто сліпо покладається на ШІ, роблять це на власний ризик».

Алмонте навів кілька інших випадків, які призвели до штрафів у розмірі від 1 000 до 6 000 доларів.

У цій справі суд врахував «швидке зізнання Чо та його відвертість, вибачення перед судом і заяву про те, що він негайно впровадить запобіжні заходи проти майбутнього зловживання ШІ», і тому Алмонте наклав штраф у нижній межі діапазону.

«Відтак, хоча каяття пана Чо не повністю виправдовує його недбалість, пом’якшувальні фактори приводять суд до висновку, що штраф у розмірі 3 000 доларів є достатнім для запобігання подібній поведінці в майбутньому», — написав Алмонте.

Суд зобов’язав Чо сплатити штраф, самостійно повідомити про санкції дисциплінарний орган адвокатських палат штату та вручити цю ухвалу своєму клієнту протягом 14 днів із моменту винесення рішення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.