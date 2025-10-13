Практика судов
В пражском аэропорту образовались очереди из-за новой системы биометрических проверок

15:38, 13 октября 2025
Чехия, Эстония и Люксембург первыми ввели новые правила для нешенгенских пассажиров.
В аэропорту Праги возникли значительные очереди из-за введения новой системы проверок для граждан стран, не входящих в Шенгенскую зону. Новая процедура предусматривает снятие отпечатков пальцев и фотографирование при въезде и выезде. Первыми ее внедряют Чехия, Эстония и Люксембург, сообщает The Independent.

Пражский аэропорт, как один из самых загруженных, первым начал применять новые правила. Пассажиры утренних рейсов из Великобритании, прибывшие 12 октября, отметили, что прошли проверку по аналоговым методам без значительных задержек.

В терминале 1 аэропорта установили десятки автоматов для записи биометрических данных. Изначально планировалось, что пассажиры будут сдавать отпечатки пальцев и биометрические данные лица перед паспортным контролем с помощью этих машин. Однако проверку проводили сотрудники паспортного контроля, что привело к быстрому образованию очередей.

Новые правила касаются, в частности, граждан Турции, Египта и ОАЭ. Пассажиры из Лондона сообщали, что ожидание сбора биометрических данных, проверки паспортов и проставления штампов занимало около часа. Один из пассажиров, Гамильтон Неш, прибывший из Лондона позже, отметил: «Только что пробрался через очереди. Ни одного работающего автомата. Очередь достигает от часа до 90 минут».

Начиная с 12 октября, страны Шенгенской зоны будут иметь 180 дней для полного внедрения новой системы проверок.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», по новым правилам пересечения границы с ЕС с 12 октября украинцам придется сдавать отпечатки пальцев.

ЕС Чехия Эстония

