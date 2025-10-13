У Празькому аеропорту утворилися черги через нову систему біометричних перевірок

Чехія, Естонія та Люксембург першими запровадили нові правила для нешенгенських пасажирів.

В аеропорту Праги виникли значні черги через запровадження нової системи перевірок для громадян країн, що не входять до Шенгенської зони. Нова процедура передбачає зняття відбитків пальців і фотографування під час в’їзду та виїзду. Першими її впроваджують Чехія, Естонія та Люксембург, повідомляє The Independent.

Празький аеропорт, як один із найбільш завантажених, першим почав застосовувати нові правила. Пасажири ранкових рейсів із Великої Британії, що прибули 12 жовтня, зазначили, що пройшли перевірку за аналоговими методами без значних затримок.

У терміналі 1 аеропорту встановили десятки автоматів для запису біометричних даних. Спочатку планувалося, що пасажири здаватимуть відбитки пальців і біометричні дані обличчя перед паспортним контролем за допомогою цих машин. Однак перевірку проводили працівники паспортного контролю, що призвело до швидкого утворення черг.

Нові правила стосуються, зокрема, громадян Туреччини, Єгипту та ОАЕ. Пасажири з Лондона повідомляли, що очікування на збір біометричних даних, перевірку паспортів і проставлення штампів займало близько години. Один із пасажирів, Гамільтон Неш, який прибув із Лондона пізніше, зазначив: «Тільки-но продерся крізь черги. Жодних працюючих автоматів. Черга сягає від години до 90 хвилин».

Починаючи з 12 жовтня, країни Шенгенської зони матимуть 180 днів для повного впровадження нової системи перевірок.

