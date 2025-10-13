Биньямин Нетаньяху отменил свой визит в Шарм-эль-Шейхе на саммите по Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отменил свой визит в Шарм-эль-Шейх на саммит по завершению войны в Газе. Об этом сообщило издание ClashReport.
По данным The Times of Israel, Биньямина Нетаньяху не совершит поездку из-за праздника Шмини Ацерет-Симхат Тора, который начинается сегодня вечером.
«Израильские лидеры исторически избегают поездок в еврейские субботы и праздники, за исключением чрезвычайных обстоятельств», - пишет издание.
Напомним, 13 октября в Египте состоится саммит по прекращению войны в секторе Газа, в нем примут участие лидеры более 20 государств.
Председателями мероприятия станут глава Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и президент США Дональд Трамп.
По информации портала Axios, на саммите, в частности, будут присутствовать президенты или руководители МИД ФРГ, Франции, Великобритании, Италии, Катара, ОАЭ, Иордании, Турции, Саудовской Аравии, Пакистана, Индонезии и Армении.
Напомним, что Израиль и ХАМАС начали обмен заложниками в рамках первого этапа соглашения о прекращении войны в Газе, посредством которого занимался Трамп.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.