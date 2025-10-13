Биньямин Нетаньяху отменил свой визит в Шарм-эль-Шейхе на саммите по Газе

Биньямин Нетаньяху не поедет в Египет на саммит по прекращению войны в Газе.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отменил свой визит в Шарм-эль-Шейх на саммит по завершению войны в Газе. Об этом сообщило издание ClashReport.

По данным The Times of Israel, Биньямина Нетаньяху не совершит поездку из-за праздника Шмини Ацерет-Симхат Тора, который начинается сегодня вечером.

«Израильские лидеры исторически избегают поездок в еврейские субботы и праздники, за исключением чрезвычайных обстоятельств», - пишет издание.

Напомним, 13 октября в Египте состоится саммит по прекращению войны в секторе Газа, в нем примут участие лидеры более 20 государств.

Председателями мероприятия станут глава Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и президент США Дональд Трамп.

По информации портала Axios, на саммите, в частности, будут присутствовать президенты или руководители МИД ФРГ, Франции, Великобритании, Италии, Катара, ОАЭ, Иордании, Турции, Саудовской Аравии, Пакистана, Индонезии и Армении.

Напомним, что Израиль и ХАМАС начали обмен заложниками в рамках первого этапа соглашения о прекращении войны в Газе, посредством которого занимался Трамп.

