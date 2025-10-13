Біньямін Нетаньягу скасував свій візит до Шарм-ель-Шейха на саміт щодо Гази

Біньямін Нетаньягу не поїде до Єгипту на саміт щодо припинення війни в Газі.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу скасував свій візит до Шарм-ель-Шейха на саміт щодо завершення війни в Газі. Про це повідомило видання ClashReport.

За даними The Times of Israel, Біньямін Нетаньягу не здійснить поїздку через свято Шміні Ацерет — Сімхат Тора, яке починається сьогодні ввечері.

«Ізраїльські лідери історично уникають поїздок у єврейські суботи та свята, за винятком надзвичайних обставин», — пише видання.

Нагадаємо, 13 жовтня в Єгипті відбудеться саміт із припинення війни в секторі Газа, у ньому візьмуть участь лідери понад 20 держав.

Головуватимуть на заході президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі та президент США Дональд Трамп.

За інформацією порталу Axios, на саміті, зокрема, будуть присутні президенти або керівники МЗС Німеччини, Франції, Великої Британії, Італії, Катару, ОАЕ, Йорданії, Туреччини, Саудівської Аравії, Пакистану, Індонезії та Вірменії.

Нагадаємо, що Ізраїль і ХАМАС почали обмін заручниками в рамках першого етапу угоди про припинення війни в Газі, посередництвом якої займався Трамп.

