«О чем вы говорили пять часов?» — Трамп рассказал о первой встрече Уиткоффа с Путиным

Трамп признался, что ожидал короткого разговора, но встреча его представителя с Путиным длилась более пяти часов и стала для него неожиданностью.

Президент США Дональд Трамп, выступая в израильском Кнессете, рассказал детали первой встречи своего спецпредставителя Стива Уиткоффа с Путиным, которая касалась войны РФ против Украины.

По словам Трампа, он сам организовал эту встречу и не ожидал, что она продлится так долго.

Американский лидер подчеркнул, что не ожидал настолько продолжительного диалога, ведь Уиткофф, по его словам, не имел опыта в политике или в отношениях с Россией. Однако встреча длилась более пяти часов, что стало для него «полным сюрпризом».

«Я устроил встречу для него с Путиным. Думал, что это будет встреча на 15–20 минут. Тогда Стивен ничего не знал о России и Путине, и о политике вообще. Потом через час я позвонил и спросил, закончилась ли встреча. Мне сказали, что нет, они все еще внутри. Через час я снова позвонил — но он все еще разговаривал с Путиным. Я звонил через три, четыре часа. Через пять часов я говорю: «О чем вы там, черт побери, разговариваете уже пятую час?» — рассказал Трамп.

