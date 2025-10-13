«Про що ви говорили п’ять годин?» — Трамп розповів про першу зустріч Віткоффа з Путіним

Трамп зізнався, що очікував короткої розмови, але зустріч його представника з Путіним тривала понад п’ять годин і стала для нього несподіванкою.

Президент США Дональд Трамп, виступаючи в ізраїльському Кнесеті, розповів деталі першої зустрічі свого спецпредставника Стіва Віткоффа з Путіним, яка стосувалася війни РФ проти України.

За словами Трампа, він сам організував цю зустріч і не очікував, що вона триватиме так довго.

Американський лідер наголосив, що не очікував настільки тривалого діалогу, адже Віткофф, за його словами, не мав досвіду у політиці чи у відносинах із Росією. Проте зустріч тривала понад п’ять годин, що стало для нього «повною несподіванкою».

«Я улаштував зустріч для нього з Путіним. Думав, що це буде зустріч на 15-20 хвилин. Тоді Стівен не знав нічого про Росію та Путіна, та про політику взагалі. Потім через годину я зателефонував і спитав, чи зустріч уже закінчилася. Мені сказали, що ні, вони ще всередині. Через годину я знову зателефонував - але він, ще розмовляв з Путіним. Я дзвонив через три, чотири години. Через п'ять годин я кажу: «Про що ви там, чорт забирай, розмовляєте вже п'яту годину?» - розповів Трамп.

