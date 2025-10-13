Практика судів
  1. У світі

«Про що ви говорили п’ять годин?» — Трамп розповів про першу зустріч Віткоффа з Путіним

15:02, 13 жовтня 2025
Трамп зізнався, що очікував короткої розмови, але зустріч його представника з Путіним тривала понад п’ять годин і стала для нього несподіванкою.
«Про що ви говорили п’ять годин?» — Трамп розповів про першу зустріч Віткоффа з Путіним
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент США Дональд Трамп, виступаючи в ізраїльському Кнесеті, розповів деталі першої зустрічі свого спецпредставника Стіва Віткоффа з Путіним, яка стосувалася війни РФ проти України.

За словами Трампа, він сам організував цю зустріч і не очікував, що вона триватиме так довго.

Американський лідер наголосив, що не очікував настільки тривалого діалогу, адже Віткофф, за його словами, не мав досвіду у політиці чи у відносинах із Росією. Проте зустріч тривала понад п’ять годин, що стало для нього «повною несподіванкою».

«Я улаштував зустріч для нього з Путіним. Думав, що це буде зустріч на 15-20 хвилин. Тоді Стівен не знав нічого про Росію та Путіна, та про політику взагалі. Потім через годину я зателефонував і спитав, чи зустріч уже закінчилася. Мені сказали, що ні, вони ще всередині. Через годину я знову зателефонував - але він, ще розмовляв з Путіним. Я дзвонив через три, чотири години. Через п'ять годин я кажу: «Про що ви там, чорт забирай, розмовляєте вже п'яту годину?» - розповів Трамп.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Держава заборгувала співробітникам Служби судової охорони виплати у більш, ніж 4200 справах

На користь співробітників Служби судової охорони винесено більше 4200 судових рішень щодо виплати додаткової винагороди за постановою Кабміну №168.

Китайські ринки продемонстрували стійкість на тлі погроз Трампа, оскільки інвестори очікують на угоду – Bloomberg

Інвестори розглядають відновлення напруженості між США та Китаєм як стратегічну позицію обох сторін, спрямовану на отримання важелів тиску напередодні можливої угоди.

Конституційний Суд залишається без двох суддів по квоті Верховної Ради – чому так сталося і що далі

Парламент не зміг призначити суддів КСУ по своїй квоті, однак, схоже, що іншого вибору у народних депутатів не було.

Борг Пенсійного фонду перед спецпенсіонерами-посадовцями складає більше 80 млрд грн – Гетманцев

Данило Гетманцев заявив, що штучні обмеження законом про бюджет наразі обходяться державі дорожче, бо прокурори, судді чи правоохоронці згодом через суди скасовують такі обмеження і відсуджують усю недораховану суму плюс штрафні санкції та судові збори.

Верховний Суд висловився стосовно підстав проведення обшуку без санкції суду у корупційних справах

У касаційній скарзі сторона захисту стверджувала, що протокол обшуку є недопустимим доказом внаслідок відсутності ухвали слідчого судді та невідкладності, порушення адвокатських гарантій через місце його проведення, а також у зв’язку зі зверненням про надання дозволу на обшук прокурором, а не слідчим.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Євген Кравченко
    Євген Кравченко
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Олег Кривенда
    Олег Кривенда
    суддя Великої Палати Верховного Суду
  • Валентина Падій
    Валентина Падій
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду