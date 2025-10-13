В Словакии в результате столкновения двух скоростных поездов пострадал 20-летний украинец — МИД

Пострадавшему оказывают медицинскую помощь в местной больнице, а посольство Украины поддерживает связь с его семьей.

Фото: Polícia SR - Košický kraj

В результате аварии двух поездов в Словакии пострадал гражданин Украины 2005 года рождения. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины, передает «Интерфакс-Украина».

Юноше оказывается медицинская помощь в местной больнице. Посольство Украины находится на связи с матерью пострадавшего и контролирует ситуацию.

Как известно, в районе словацкого села Яблунов-над-Турньоу в округе Рожнява, что в Кошицком крае, столкнулись два пассажирских поезда. В результате аварии пострадали как минимум 69 человек.

Столкновение поездов, из-за которого один из них сошел с рельсов, произошло в месте, где пути пересекаются и соединяются в одну линию.

По состоянию на 18:00, по данным МИД, известно о 69 пострадавших, среди них 7 — в тяжелом состоянии, 14 — со средними травмами, а еще 48 — с легкими. Погибших нет.

