У Словаччині внаслідок зіткнення двох швидкісних потягів постраждав 20-річний українець — МЗС

Постраждалому надають медичну допомогу в місцевій лікарні, а посольство України підтримує зв’язок із його родиною.

Фото: Polícia SR - Košický kraj

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У результаті аварії двох поїздів у Словаччині постраждав громадянин України 2005 року народження. Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ України, передає «Інтерфакс-Україна».

Хлопцю надається медична допомога в місцевій лікарні. Посольство України перебуває на зв’язку з матір’ю постраждалого та контролює ситуацію.

Як відомо, у районі словацького села Яблунов-над-Турньоу в окрузі Рожнява, що у Кошицькому краї, зіткнулись два пасажирські поїзди. Внаслідок аварії травмовано щонайменше 69 людей.

Зіткнення поїздів, через що один з них зійшов з рейок, сталося у місці, де колії перетинаються та з’єднуються в одну.

Станом на 18:00, за даними МЗС, відомо про 69 травмованих осіб, серед них 7 — у важкому стані, 14 — із травмами середньої тяжкості, а ще 48 — з легкими травмами. Загиблих немає.