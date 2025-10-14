«Достигли предела», — в Польше заявили, что исчерпали ресурсы для приема украинских беженцев

В Польше заявили, что хотят сосредоточиться на инкультурации и адаптации тех украинцев, которые уже проживают в стране.

Фото: depositphotos.com

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Польша фактически исчерпала ресурсы для дальнейшего приема украинцев. Варшава должна сосредоточиться на инкультурации и адаптации тех граждан Украины, которые уже живут в Польше. Об этом заявил глава Бюро международной политики в канцелярии президента Польши Марчин Пшидач в эфире радио RMF FM.

«Мы — открытое общество. Но когда масштабы миграции превышают наши интеграционные возможности, возникает угроза социальным проблемам. Мы этого не хотим. И в этом смысле, думаю, мы уже достигли предела. Принимать больше — не можем», — сказал Пшидач.

На вопрос ведущего, означает ли это фактическое прекращение приема новых беженцев из Украины, представитель польских властей уклонился от прямого ответа.

По словам Пшидача, приоритетом Польши сегодня является интеграция тех украинцев, которые уже находятся в стране, а не дальнейшее расширение потока.

«Мы должны сосредоточиться на инкультурации — то есть на включении украинцев в польское общество через образование, социальные программы и языковую адаптацию. Но важно не допустить формирования закрытых этнических анклавов — а такая тенденция уже наблюдается в отдельных городах», — сказал чиновник.

По официальным оценкам, в настоящее время в Польше проживает более 950 тысяч украинцев, имеющих статус временной защиты.

Ранее Швейцария ограничит предоставление временной защиты украинцам из западных областей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.