«Досягли межі», — у Польщі заявили, що вичерпали ресурси для прийому українських біженців

16:05, 14 жовтня 2025
У Польщі заявили, що хочуть зосередитися на інкультурації та адаптації тих українців, які вже проживають у країні.
Фото: depositphotos.com
Польща фактично вичерпала ресурси для подальшого прийому українців. Варшава має зосередитися на інкультурації та адаптації тих громадян України, які вже проживають у Польщі. Про це заявив голова Бюро міжнародної політики в канцелярії президента Польщі Марчін Пшидач в ефірі радіо RMF FM.

«Ми — відкрите суспільство. Але коли обсяги міграції перевищують наші інтеграційні можливості, виникає загроза соціальним проблемам. Ми цього не хочемо. І в цьому сенсі, думаю ми вже досягли межі. Приймати більше — не можемо», — сказав Пшидач.

На запитання ведучого, чи це означає фактичне припинення прийому нових біженців з України, представник польської влади ухилився від прямої відповіді. 

За словами Пшидача, пріоритетом Польщі сьогодні є інтеграція тих українців, які вже перебувають у країні, а не подальше розширення потоку.

«Маємо зосередитися на інкультурації — тобто на включенні українців у польське суспільство через освіту, соціальні програми та мовну адаптацію. Але важливо не допустити формування закритих етнічних анклавів — а така тенденція вже спостерігається в окремих містах», — сказав чиновник.

За офіційними оцінками, наразі в Польщі проживає понад 950 тисяч українців, які мають статус тимчасового захисту.    

Раніше Швейцарія обмежить надання тимчасового захисту українцям із західних областей.

Польща Україна

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

