«Досягли межі», — у Польщі заявили, що вичерпали ресурси для прийому українських біженців

У Польщі заявили, що хочуть зосередитися на інкультурації та адаптації тих українців, які вже проживають у країні.

Польща фактично вичерпала ресурси для подальшого прийому українців. Варшава має зосередитися на інкультурації та адаптації тих громадян України, які вже проживають у Польщі. Про це заявив голова Бюро міжнародної політики в канцелярії президента Польщі Марчін Пшидач в ефірі радіо RMF FM.

«Ми — відкрите суспільство. Але коли обсяги міграції перевищують наші інтеграційні можливості, виникає загроза соціальним проблемам. Ми цього не хочемо. І в цьому сенсі, думаю ми вже досягли межі. Приймати більше — не можемо», — сказав Пшидач.

На запитання ведучого, чи це означає фактичне припинення прийому нових біженців з України, представник польської влади ухилився від прямої відповіді.

За словами Пшидача, пріоритетом Польщі сьогодні є інтеграція тих українців, які вже перебувають у країні, а не подальше розширення потоку.

«Маємо зосередитися на інкультурації — тобто на включенні українців у польське суспільство через освіту, соціальні програми та мовну адаптацію. Але важливо не допустити формування закритих етнічних анклавів — а така тенденція вже спостерігається в окремих містах», — сказав чиновник.

За офіційними оцінками, наразі в Польщі проживає понад 950 тисяч українців, які мають статус тимчасового захисту.

