В Мьянме мужчина 9 дней копал тоннель к ювелирному магазину и украл 4 кг золота

В городе в Мьянме (Бирма) произошло необычное ограбление — мужчина девять дней копал подземный тоннель, чтобы попасть в ювелирный магазин. Об этом сообщает Shin Chew Daily.
По данным полиции, днём злоумышленник работал на автомойке, а ночью — копал подземный ход. Делал это только в дни без дождя.
После завершения «операции» мужчина пробрался в магазин, откуда вынес четыре килограмма золотых украшений. По предварительным подсчётам, стоимость похищенного составляет сотни миллионов в пересчёте на гривны. Часть добычи вор успел продать, купив себе новый телефон.
Злоумышленника разоблачили и задержали. Полиция устанавливает все обстоятельства ограбления.
