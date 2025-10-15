В Мьянме мужчина 9 дней копал тоннель к ювелирному магазину и украл 4 кг золота

Злоумышленник днем работал на автомойке, а ночью копал подземный ход, чтобы добраться до магазина и вынести оттуда золотые украшения.

В городе в Мьянме (Бирма) произошло необычное ограбление — мужчина девять дней копал подземный тоннель, чтобы попасть в ювелирный магазин. Об этом сообщает Shin Chew Daily.

По данным полиции, днём злоумышленник работал на автомойке, а ночью — копал подземный ход. Делал это только в дни без дождя.

После завершения «операции» мужчина пробрался в магазин, откуда вынес четыре килограмма золотых украшений. По предварительным подсчётам, стоимость похищенного составляет сотни миллионов в пересчёте на гривны. Часть добычи вор успел продать, купив себе новый телефон.

Злоумышленника разоблачили и задержали. Полиция устанавливает все обстоятельства ограбления.

