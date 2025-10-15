У М’янмі чоловік 9 днів копав тунель ювелірного магазину та вкрав 4 кг золота

Зловмисник вдень працював на автомийці, а вночі копав підземний хід, щоб дістатися до магазину та винести звідти золоті прикраси.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У місті в М’янмі (Бірма) сталося незвичне пограбування — чоловік дев’ять днів копав підземний тунель, щоб потрапити до ювелірного магазину. Про це повідомляє Shin Chew Daily

За даними поліції, вдень зловмисник працював на автомийці, а вночі — копав підземний хід. Робив це лише у дні без дощу.

Після завершення «операції» чоловік пробрався до магазину, звідки виніс чотири кілограми золотих прикрас. За попередніми підрахунками, вартість викраденого становить сотні мільйонів у перерахунку на гривні. Частину здобичі крадій встиг продати, купивши собі новий телефон.

Зловмисника викрили й затримали. Поліція встановлює всі обставини пограбування.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.