Трамп объявил о начале второго этапа по урегулированию конфликта в секторе Газа

ХАМАС еще не передал тела погибших.

Президент США Дональд Трамп заявил о начале второй части мирного плана по урегулированию конфликта в секторе Газа.

Он отметил, что ХАМАС освободил всех живых заложников в рамках реализации первого этапа договора, однако не передал Израилю тела тех, кого спасти не удалось.

"Все 20 заложников вернулись и чувствуют себя хорошо, как и ожидалось. Мы освободились от бремени, но работа не завершена, тела погибших не возвращены, как того обещали. Вторая фаза начинается прямо сейчас", — написал Трамп в своей соцсети.

Как известно, Израиль и ХАМАС подписали первую часть соглашения о прекращении огня и освобождении заложников.

