Трамп оголосив про початок другого етапу щодо врегулювання конфлікту в секторі Газа

ХАМАС ще не передав тіла загиблих.

Президент США Дональд Трамп заявив про початок другої частини мирного плану щодо врегулювання конфлікту в секторі Газа.

Він зазначив, що ХАМАС звільнив всіх живих заручників у рамках реалізації першого етапу договору, проте не передав Ізраїлю тіла тих, кого врятувати не вдалося.

"Всі 20 заручників повернулися і почуваються добре, як і очікувалося. Ми звільнилися від тягаря, але роботу не завершено, тіла загиблих не повернуто, як того обіцяли. Друга фаза починається прямо зараз", - написав Трамп у своїй соцмережі.

Як відомо, Ізраїль і ХАМАС першу частину угоди про припинення вогню та звільнення заручників.

