Трамп посмертно наградил Чарли Кирка Президентской медалью Свободы

08:27, 15 октября 2025
Вдове Чарли Кирка вручили Президентскую медаль Свободы.
Президент США Дональд Трамп посмертно почтил память Чарли Кирка, наградив его Президентской медалью Свободы. На церемонии в Белом доме награду получила вдова Кирка. Об этом сообщает The Guardian.

Президентская медаль Свободы является самым высоким гражданским отличием в США. Кроме вручения награды Трамп подписал указ о провозглашении 14 октября 2025 года Национальным днем ​​памяти Чарли Кирка. Эта дата символична, ведь именно в этот день Кирку должно было исполниться 32 года.

На вручении награды 14 октября присутствовали вице-президент США Джей Ди Венс, министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Лутник, генеральный прокурор Пэм Бонди, министр обороны Пит Гегсет, а также глава администрации Трампа Сьюзан Уайлз.

Трамп назвал Кирка "мучеником за правду и свободу" и добавил, что даже через месяц после гибели активиста "мы все еще испытываем ужасный шок и боль его потери".

Напомним, в сентябре в США стреляли в соратника Дональда Трампа Чарли Кирка. От ранения он умер в больнице.

Дональд Трамп

