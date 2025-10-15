Трамп посмертно наградил Чарли Кирка Президентской медалью Свободы

Вдове Чарли Кирка вручили Президентскую медаль Свободы.

Президент США Дональд Трамп посмертно почтил память Чарли Кирка, наградив его Президентской медалью Свободы. На церемонии в Белом доме награду получила вдова Кирка. Об этом сообщает The Guardian.

Президентская медаль Свободы является самым высоким гражданским отличием в США. Кроме вручения награды Трамп подписал указ о провозглашении 14 октября 2025 года Национальным днем ​​памяти Чарли Кирка. Эта дата символична, ведь именно в этот день Кирку должно было исполниться 32 года.

На вручении награды 14 октября присутствовали вице-президент США Джей Ди Венс, министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Лутник, генеральный прокурор Пэм Бонди, министр обороны Пит Гегсет, а также глава администрации Трампа Сьюзан Уайлз.

Трамп назвал Кирка "мучеником за правду и свободу" и добавил, что даже через месяц после гибели активиста "мы все еще испытываем ужасный шок и боль его потери".

Напомним, в сентябре в США стреляли в соратника Дональда Трампа Чарли Кирка. От ранения он умер в больнице.

