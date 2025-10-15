Практика судів
Трамп посмертно нагородив Чарлі Кірка Президентською медаллю Свободи

08:27, 15 жовтня 2025
Вдові Чарлі Кірка вручили Президентську медаль Свободи.
08:27, 15 жовтня 2025
Президент США Дональд Трамп посмертно вшанував пам'ять Чарлі Кірка, нагородивши його Президентською медаллю Свободи. На церемонії у Білому домі нагороду отримала вдова Кірка.  Про це повідомляє The Guardian.

Президентська медаль Свободи є найвищою цивільною відзнакою у США. Крім вручення нагороди, Трамп підписав указ про проголошення 14 жовтня 2025 року Національним днем пам'яті Чарлі Кірка. Ця дата є символічною, адже саме цього дня Кірку мало б виповнитися 32 роки.

На врученні нагороди 14 жовтня були присутні віцепрезидент США Джей Ді Венс, міністр фінансів Скотт Бессент, міністр торгівлі Говард Лутнік, генеральний прокурор Пем Бонді, міністр оборони Піт Гегсет, а також глава адміністрації Трампа Сьюзан Вайлз.

Трамп назвав Кірка "мучеником за правду і свободу" й додав, що навіть через місяць після загибелі активіста "ми все ще відчуваємо жахливий шок і біль його втрати".

Нагадаємо, у вересні у США стріляли в соратника Дональда Трампа Чарлі Кірка. Від поранення він помер у лікарні.

Затриманим підозрюваним у вбивстві є 22-річний житель штату Юта Тайлер Робінсон.

