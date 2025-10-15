Практика судов
Gucci, Chloé и Loewe годами диктовали цены магазинам — теперь заплатят штраф в €157 млн

12:50, 15 октября 2025
Еврокомиссия раскрыла три люксовых бренда в фиксации розничных цен, что лишало покупателей скидок и нарушало правила конкуренции в ЕС.
Европейская комиссия оштрафовала три известных бренда люксовой моды — Gucci, Chloé и Loewe — на общую сумму 157 миллионов евро (примерно $165 млн) за многолетнее нарушение антимонопольного законодательства. Об этом сообщает Courthouse News.

В чем суть нарушения

Еврокомиссия установила, что компании устанавливали жесткие правила ценообразования для розничных магазинов, диктуя, по какой цене продавать сумки, обувь и аксессуары. Такая практика — «удержание розничных цен» (resale price maintenance) — запрещена законодательством ЕС, поскольку лишает потребителей конкурентных цен и скидок.

Бренды не только определяли «рекомендованные» цены, но и ограничивали размер скидок и периоды распродаж, контролируя политику магазинов как онлайн, так и офлайн.

«Все европейские потребители, независимо от того, где они совершают покупки — в интернете или в магазине, — имеют право на честную конкуренцию цен», — заявила комиссар ЕС по вопросам конкуренции Тереса Рибера.

Размер штрафов

  • Gucci — €119 млн
  • Chloé — €19 млн
  • Loewe — €18 млн

Компании признали нарушения и сотрудничали с расследованием, благодаря чему размер штрафов был уменьшен. По законам ЕС, штраф может достигать до 10% годового оборота компании.

Как долго длилось нарушение

  • Gucci: с апреля 2015 по апрель 2023
  • Loewe: с декабря 2015 по апрель 2023
  • Chloé: с декабря 2019 по апрель 2023

Все три бренда прекратили практику после внезапных проверок Еврокомиссии весной 2023 года в Италии, Испании и Франции.

Кто стоит за брендами

  • Gucci — часть французского холдинга Kering (доход в 2024 г. — €17 млрд)
  • Chloé — принадлежит швейцарской группе Richemont
  • Loewe — бренд испанского происхождения, входящий в состав LVMH, крупнейшей в мире группы люксовых товаров (€85 млрд дохода в 2024 г.)

Издание отмечает, что для таких гигантов сумма штрафов не является критической, однако удар по репутации — существенный.

Последствия и возможные иски

Решение Еврокомиссии создает юридическую основу для розничных сетей и потребителей требовать компенсации в национальных судах.

Кроме того, Еврокомиссия призвала инсайдеров сообщать о антиконкурентных действиях через анонимную систему для информаторов.

Контекст

Gucci сейчас переживает непростой период — в 2024 году бренд сообщил о падении доходов на 23%. Хотя штраф в €119 млн составляет лишь часть возможного максимума (до €770 млн), он подчеркивает проблемы бренда и растущее давление со стороны регуляторов.

