Gucci, Chloé и Loewe годами диктовали цены магазинам — теперь заплатят штраф в €157 млн

Европейская комиссия оштрафовала три известных бренда люксовой моды — Gucci, Chloé и Loewe — на общую сумму 157 миллионов евро (примерно $165 млн) за многолетнее нарушение антимонопольного законодательства. Об этом сообщает Courthouse News.
В чем суть нарушения
Еврокомиссия установила, что компании устанавливали жесткие правила ценообразования для розничных магазинов, диктуя, по какой цене продавать сумки, обувь и аксессуары. Такая практика — «удержание розничных цен» (resale price maintenance) — запрещена законодательством ЕС, поскольку лишает потребителей конкурентных цен и скидок.
Бренды не только определяли «рекомендованные» цены, но и ограничивали размер скидок и периоды распродаж, контролируя политику магазинов как онлайн, так и офлайн.
«Все европейские потребители, независимо от того, где они совершают покупки — в интернете или в магазине, — имеют право на честную конкуренцию цен», — заявила комиссар ЕС по вопросам конкуренции Тереса Рибера.
Размер штрафов
Компании признали нарушения и сотрудничали с расследованием, благодаря чему размер штрафов был уменьшен. По законам ЕС, штраф может достигать до 10% годового оборота компании.
Как долго длилось нарушение
Все три бренда прекратили практику после внезапных проверок Еврокомиссии весной 2023 года в Италии, Испании и Франции.
Кто стоит за брендами
Издание отмечает, что для таких гигантов сумма штрафов не является критической, однако удар по репутации — существенный.
Последствия и возможные иски
Решение Еврокомиссии создает юридическую основу для розничных сетей и потребителей требовать компенсации в национальных судах.
Кроме того, Еврокомиссия призвала инсайдеров сообщать о антиконкурентных действиях через анонимную систему для информаторов.
Контекст
Gucci сейчас переживает непростой период — в 2024 году бренд сообщил о падении доходов на 23%. Хотя штраф в €119 млн составляет лишь часть возможного максимума (до €770 млн), он подчеркивает проблемы бренда и растущее давление со стороны регуляторов.
