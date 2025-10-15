Практика судів
Gucci, Chloé та Loewe роками диктували ціни магазинам — тепер заплатять штраф у €157 млн

12:50, 15 жовтня 2025
Єврокомісія викрила три люксові бренди у фіксації роздрібних цін, що позбавляло покупців знижок і порушувало правила конкуренції в ЄС.
Європейська комісія оштрафувала три відомі бренди люксової моди — Gucci, Chloé та Loewe — на загальну суму 157 мільйонів євро (приблизно $165 млн) за багаторічне порушення антимонопольного законодавства. Про це повідомляє Courthouse News.

У чому суть порушення

Єврокомісія встановила, що компанії встановлювали жорсткі правила ціноутворення для роздрібних магазинів, диктуючи, за якою ціною продавати сумки, взуття та аксесуари. Така практика — «утримання роздрібних цін» (resale price maintenance) — заборонена законодавством ЄС, оскільки позбавляє споживачів конкурентних цін і знижок.

Бренди не лише визначали «рекомендовані» ціни, а й обмежували розмір знижок та періоди розпродажів, контролюючи політику магазинів як онлайн, так і офлайн.

«Усі європейські споживачі, незалежно від того, де вони купують — в інтернеті чи в магазині, — мають право на чесну конкуренцію цін», — заявила комісарка ЄС із питань конкуренції Тереса Рібера.

Розмір штрафів

  • Gucci — €119 млн
  • Chloé — €19 млн
  • Loewe — €18 млн

Компанії визнали порушення та співпрацювали з розслідуванням, завдяки чому розмір штрафів зменшили. За законами ЄС, штраф може сягати до 10% річного обороту компанії.

Як довго тривало порушення

  • Gucci: з квітня 2015 до квітня 2023
  • Loewe: з грудня 2015 до квітня 2023
  • Chloé: з грудня 2019 до квітня 2023

Усі три бренди припинили практику після раптових перевірок Єврокомісії навесні 2023 року в Італії, Іспанії та Франції.

Хто стоїть за брендами

  • Gucci — частина французького холдингу Kering (дохід у 2024 р. — €17 млрд)
  • Chloé — належить швейцарській групі Richemont
  • Loewe — бренд іспанського походження, що входить до складу LVMH, найбільшої у світі групи люксових товарів (€85 млрд доходу у 2024 р.)

Видання вказує, що для таких гігантів сума штрафів не є критичною, однак удар по репутації — суттєвий.

Наслідки та можливі позови

Рішення Єврокомісії створює юридичну підставу для роздрібних мереж та споживачів вимагати компенсації у національних судах.

Крім того, Єврокомісія закликала інсайдерів повідомляти про антиконкурентні дії через анонімну систему для викривачів.

Контекст

Gucci нині переживає непростий період — у 2024 році бренд повідомив про падіння доходів на 23%. Хоча штраф у €119 млн становить лише частину можливого максимуму (до €770 млн), він підкреслює проблеми бренду та зростаючий тиск з боку регуляторів.

