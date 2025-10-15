Практика судов
На польской границе задержали двух водителей с фальшивыми и советскими удостоверениями

14:18, 15 октября 2025
В Корчове и Мальговичах остановили водителей с правами СССР на выезде в Украину.
На польской границе задержали двух водителей с фальшивыми и советскими удостоверениями
На польско-украинской границе в пунктах пропуска Корчова и Мальговичи пограничники обнаружили двух водителей с недействительными документами – поддельным удостоверением и удостоверением советского образца. Об этом сообщает RMF24 со ссылкой на Пограничную службу Польши.

Первый инцидент произошел 11 октября в пункте пропуска Корчова. Во время проверки пассажиров, выезжавших из Польши, внимание офицеров привлек 42-летний гражданин Молдовы, который предъявил водительское удостоверение. Документ вызвал подозрения, и после тщательной проверки выяснилось, что в нем отсутствуют необходимые элементы защиты. Мужчина признал, что использовал подделку, и согласился на наказание – четыре месяца условного лишения свободы с отсрочкой на один год. После этого ему разрешили продолжить путешествие в Украину, но уже как пассажиру.

Второй случай зафиксирован 10 октября в Мальговичах. Там пограничники остановили 62-летнего гражданина Украины, который предъявил водительское удостоверение, выданное в 1989 году органами СССР. Польские правоохранители отметили, что такой документ не позволяет управлять транспортным средством в Польше. Дело передали в полицию, а в суд будет подано ходатайство о наказании водителя.

