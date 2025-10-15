На польському кордоні затримали двох водіїв із фальшивими та радянськими посвідченнями

У Корчові та Мальговичах зупинили водіїв із правами СРСР на виїзді до України.

На польсько-українському кордоні в пунктах пропуску Корчова та Мальговичі прикордонники виявили двох водіїв із недійсними документами – підробленим посвідченням і посвідченням радянського зразка. Про це повідомляє RMF24 із посиланням на Прикордонну службу Польщі.

Перший інцидент стався 11 жовтня в пункті пропуску Корчова. Під час перевірки пасажирів, які виїжджали з Польщі, увагу офіцерів привернув 42-річний громадянин Молдови, який пред’явив посвідчення водія. Документ викликав підозри, і після ретельної перевірки з’ясувалося, що в ньому відсутні необхідні елементи захисту. Чоловік визнав, що використовував підробку, і погодився на покарання – чотири місяці умовного позбавлення волі з відстрочкою на один рік. Після цього йому дозволили продовжити подорож до України, але вже як пасажиру.

Другий випадок зафіксовано 10 жовтня в Мальговичах. Там прикордонники зупинили 62-річного громадянина України, який пред’явив водійське посвідчення, видане в 1989 році органами СРСР. Польські правоохоронці зазначили, що такий документ не дозволяє керувати транспортним засобом у Польщі. Справу передали до поліції, а до суду буде подано клопотання про покарання водія.

