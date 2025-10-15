Практика судов
После шести лет борьбы: суд расторг брак китаянки с мужем, который пытался ее убить на курорте

16:24, 15 октября 2025
Женщина пережила покушение во время отдыха в Таиланде, потеряла ребенка, а теперь после длительного судебного процесса наконец обрела свободу.
Фото: scmp.com
В Китае суд официально расторг брак с мужчиной, который пытался убить свою жену, сбросив ее с 34-метровой скалы во время отдыха в Таиланде. Об этом сообщает South China Morning Post.

Покушение на убийство и потеря ребенка

38-летняя Ван Нань в июне 2019 года пережила попытку убийства. Ее тогдашний муж Ю Сяодун столкнул ее со скалы в национальном парке в Таиланде.

На тот момент женщина была на третьем месяце беременности — в результате падения она потеряла ребенка и получила тяжелые травмы.

Расследование показало, что Ю пытался убить жену, чтобы унаследовать ее состояние и погасить собственные игровые долги. В 2024 году тайский суд признал его виновным и приговорил к 33 годам и 4 месяцам лишения свободы.

Шесть лет борьбы за развод

После приговора, в сентябре 2023 года, Ван обратилась в суд города Нанкин с просьбой официально расторгнуть брак. Процесс был сложным, так как Ю отбывает наказание в Таиланде.

Заседание состоялось в конце сентября 2025 года — Ю участвовал в нем онлайн.

10 октября суд принял решение удовлетворить иск Ван и официально расторгнуть брак.

Кроме того, суд постановил, что Ю должен выплатить бывшей жене компенсацию в размере 500 тысяч юаней (примерно $70 000).

«Я не могла уснуть от радости. Наконец все позади. Эти годы были настоящим адом», — написала Ван в соцсетях после решения суда.

Конфликты после покушения

После инцидента Ван долгое время оставалась юридически замужем за нападавшим, что осложняло ее жизнь.

Она рассказала, что мать Ю неоднократно приходила в ее дома в Китае и Таиланде, забирая драгоценности, а Ван не могла заявить о краже, поскольку формально женщина оставалась ее свекровью.

В прошлом году Ю требовал от нее 30 миллионов юаней ($4 млн) компенсации за «моральные страдания и утрату молодости» и отказывался соглашаться на развод без этой выплаты.

Что дальше

Вопрос раздела совместного имущества пока не решен. В частности, трудно определить, как распределить доходы Ван, которые она получила благодаря популярности в соцсетях после трагедии.

Сейчас женщина имеет более 5,4 миллиона подписчиков и активно рассказывает о своем опыте, призывая других женщин не мириться с насилием.

Ван объявила, что планирует подать иск против Ю за кражу ее средств во время брака.

В прошлом году Ван стала матерью — она родила сына, зачатого в результате искусственного оплодотворения (IVF) в одной из клиник за рубежом.

