Після шести років боротьби: суд розірвав шлюб китаянки з чоловіком, який намагався її вбити на курорті

16:24, 15 жовтня 2025
Жінка пережила замах під час відпочинку в Таїланді, втратила дитину, а тепер після тривалого судового процесу нарешті здобула свободу.
Фото: scmp.com
У Китаї суд офіційно розірвав шлюб із чоловіком, який намагався вбити свою дружину, скинувши її з 34-метрової скелі під час відпочинку в Таїланді. Про це повідомляє South China Morning Post.

Замах на вбивство і втрата дитини

38-річна Ван Нань у червні 2019 року пережила спробу вбивства. Її тодішній чоловік Ю Сяодун штовхнув її зі скелі у національному парку в Таїланді.

На той момент жінка була на третьому місяці вагітності — унаслідок падіння вона втратила дитину та отримала тяжкі травми.

Розслідування показало, що Ю намагався вбити дружину, аби успадкувати її статки та погасити власні ігрові борги. У 2024 році тайський суд визнав його винним та засудив до 33 років і 4 місяців ув’язнення.

Шість років боротьби за розлучення

Після вироку, у вересні 2023 року, Ван звернулася до суду міста Нанкін із проханням офіційно розірвати шлюб. Процес був складним, адже Ю відбуває покарання в Таїланді.

Слухання відбулося наприкінці вересня 2025 року — Ю долучився до засідання онлайн.

10 жовтня суд ухвалив рішення задовольнити позов Ван і офіційно розірвати шлюб.

Крім того, суд постановив, що Ю має виплатити ексдружині компенсацію в розмірі 500 тисяч юанів (приблизно $70 000).

«Я не могла заснути від радості. Нарешті все позаду. Ці роки були справжнім пеклом», — написала Ван у соцмережах після рішення суду.

Конфлікти після замаху

Після інциденту Ван тривалий час залишалася юридично одруженою з нападником, що ускладнювало її життя.

Вона розповіла, що мати Ю неодноразово приходила до її домівок у Китаї та Таїланді, забираючи коштовності, а Ван не могла заявити про крадіжку, оскільки формально жінка залишалася її свекрухою.

Минулого року Ю вимагав від неї 30 мільйонів юанів ($4 млн) компенсації за «моральні страждання та втрату молодості» й відмовлявся погоджуватися на розлучення без цієї виплати.

Що далі

Питання поділу спільного майна ще не вирішене. Зокрема, складно визначити, як розподілити доходи Ван, яку вона отримала завдяки популярності в соцмережах після трагедії.

Нині жінка має понад 5,4 мільйона підписників і активно розповідає про свій досвід, закликаючи інших жінок не миритися з насильством.

Ван оголосила, що планує подати позов проти Ю за крадіжку її коштів під час шлюбу.

Минулого року Ван стала матір’ю — вона народила сина, зачатого в результаті штучного запліднення (IVF) в одній із клінік за кордоном.

