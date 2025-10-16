Суд наказал британскую больницу за необоснованное обвинение пациента в нечестности.

Хирург, проигравший дело о медицинской халатности, все же добился частичной компенсации после того, как суд признал необоснованными обвинения больницы в его «фундаментальной нечестности».

Суд в Великобритании оштрафовал больничный траст East & North Hertfordshire NHS Trust, который безосновательно обвинил пациента в преувеличении последствий инсульта. Несмотря на то, что иск против больницы в итоге был отклонен, суд постановил взыскать с ответчика 15% судебных расходов истца. Об этом сообщает Law Gazette.

Суть дела

Дело Hakmi v East & North Hertfordshire NHS Trust возбудил хирург Мохамед Хакми. Он обвинил больницу в медицинской халатности, заявив, что из-за отказа предложить ему тромболитическое лечение он получил инвалидность.

Судья Дэвид Питтавей, рассматривавший дело в Высоком суде, признал, что даже если бы лечение было проведено, это не изменило бы исхода — поэтому иск не удовлетворили.

Однако судья раскритиковал действия больничного траста, который обвинил Хакми в «фундаментальной нечестности» — то есть в умышленном преувеличении симптомов и результатов неврологических тестов. Суд постановил, что такие бездоказательные обвинения не могут оставаться без последствий.

Решение суда

«Я не считаю, что такое решение подрывает систему компенсационных расходов. Напротив, отказ от наказания за необоснованные обвинения дал бы ответчикам возможность безнаказанно выдвигать претензии в нечестности», — подчеркнул Питтавей.

Он добавил, что доказательства, на которые ссылался траст, не подтвердились в ходе слушаний, и больница имела возможность отказаться от этих обвинений ранее.

Этот случай стал редким примером, когда суд наказал сторону защиты за безосновательное обвинение в нечестности. Адвокатские объединения в Великобритании уже несколько лет указывают, что после введения такого вида защиты в 2015 году ответчики часто используют его для давления на истцов, не неся при этом никакой ответственности.

Человеческое измерение дела

Из-за обвинений в нечестности Хакми стал объектом предвзятых и критических публикаций в прессе в первый день суда. Он признался, что после этого пережил три месяца «бессонных ночей и отчаяния».

Во время перекрестного допроса ему ставили в вину, что он намеренно не прилагал усилий во время когнитивных тестов, чтобы показать худшие результаты. Хакми категорически отрицал это, утверждая, что всегда действовал честно.

Суд согласился с ним, отметив, что такое умышленное ухудшение результатов противоречило бы его усилиям по реабилитации и свидетельствам четырех коллег, подтвердивших его добропорядочность и честность.

