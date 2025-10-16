Практика судів
  1. У світі

Суд покарав британську лікарню за безпідставне звинувачення пацієнта у нечесності

20:12, 16 жовтня 2025
Хірург, який програв справу про медичну недбалість, усе ж домігся часткової компенсації після того, як суд визнав безпідставними звинувачення лікарні у його «фундаментальній нечесності».
High Court of Justice
Суд у Великій Британії оштрафував лікарняний траст East & North Hertfordshire NHS Trust, який безпідставно звинуватив пацієнта у перебільшенні наслідків інсульту. Попри те, що позов проти лікарні зрештою був відхилений, суд ухвалив рішення стягнути з відповідача 15% судових витрат позивача. Про це повідомляє Law Gazette.

Суть справи

Справу Hakmi v East & North Hertfordshire NHS Trust порушив хірург Мохамед Хакмі. Він звинуватив лікарню у медичній недбалості, заявивши, що через відмову запропонувати йому тромболітичне лікування він зазнав інвалідності.

Суддя Девід Піттавей, який розглядав справу у Високому суді, визнав, що навіть якби лікування було проведене, воно не змінило б результату — тому позов не задовольнили.

Однак суддя розкритикував дії лікарняного трасту, який звинуватив Хакмі у «фундаментальній нечесності» — тобто в навмисному перебільшенні симптомів і результатів неврологічних тестів. Суддя постановив, що такі бездоказові звинувачення не можуть залишатися без наслідків.

Рішення суду

«Я не вважаю, що таке рішення підриває систему компенсаційних витрат. Навпаки, відмова від покарання за безпідставні звинувачення дала б відповідачам змогу безкарно висувати претензії у нечесності», — наголосив Піттавей.

Він додав, що докази, на які спирався траст, не підтвердилися під час слухань, і лікарня мала можливість відмовитися від цих звинувачень раніше.

Цей випадок став рідкісним прикладом, коли суд покарав сторону захисту за безпідставне звинувачення у нечесності. Адвокатські об’єднання у Британії вже кілька років вказують, що після впровадження такого захисту у 2015 році відповідачі часто користуються ним для тиску на позивачів, не несучи при цьому жодної відповідальності.

Людський вимір справи

Через звинувачення у нечесності Хакмі став об’єктом упереджених або критичних публікацій у пресі у перший день суду. Він зізнався, що після цього пережив три місяці «безсонних ночей і розпачу».

Під час перехресного допиту йому закидали, що він навмисно не докладав зусиль під час когнітивних тестів, аби показати гірші результати. Хакмі категорично заперечив це, заявивши, що завжди діяв чесно.

Суд погодився з ним, зазначивши, що таке навмисне погіршення результатів суперечило б його зусиллям у реабілітації та свідченням чотирьох колег, які підтвердили його доброчесність і порядність.

