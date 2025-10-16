Практика судов
В Дублине в центре беженцев в результате драки погиб 17-летний украинец

17:30, 16 октября 2025
В результате ножевого нападения погиб 17-летний украинец, еще один подросток и женщина были госпитализированы.
В Дублине в центре беженцев в результате драки погиб 17-летний украинец
Фото: Irish Times
В Дублине в результате ранения холодным оружием скончался 17-летний украинец, еще один парень и женщина получили травмы и были госпитализированы, сообщает Irish Times.

Инцидент произошел в жилом комплексе Grattan Wood, который является центром экстренного размещения. Агентство по делам детей и семей Tusla подтвердило, что это учреждение на севере Дублина, предназначенное для круглосуточного ухода за лицами, ищущими международной защиты.

На момент происшествия в комплексе находились другие люди, в частности подростки и взрослые, но они смогли убежать. Полиция, прибыв на место, обнаружила 17-летнего подростка с тяжелыми ранениями. Несмотря на усилия медиков, он скончался на месте.

Тело погибшего направили на вскрытие, после которого будут определены дальнейшие шаги расследования. Еще одного подростка-иностранца задержали на месте происшествия, но его сразу госпитализировали из-за порезов. Его состояние не представляет угрозы для жизни. Впоследствии в больницу с незначительными травмами доставили женщину.

Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента, в частности, предшествовала ли ему ссора. По данным RTE, полицию вызвали после конфликта между двумя подростками — украинцем и выходцем из Африки. Женщина, получившая ранения, вероятно, является работницей заведения, которая пыталась остановить драку.

В настоящее время полиция пытается связаться с родственниками погибшего, которые могут находиться за границей.

