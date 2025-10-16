Практика судів
У Дубліні у центрі біженців в результаті бійки загинув 17-річний українець

17:30, 16 жовтня 2025
В результаті ножового нападу загинув 17-річний українець, ще одного підлітка та жінку госпіталізували.
У Дубліні у центрі біженців в результаті бійки загинув 17-річний українець
Фото: Irish Times
У Дубліні внаслідок поранення холодною зброєю помер 17-річний українець, ще один хлопець і жінка отримали травми та були госпіталізовані, повідомляє Irish Times.

Інцидент стався в житловому комплексі Grattan Wood, який є центром екстреного розміщення. Агентство у справах дітей та сімей Tusla підтвердило, що це заклад на півночі Дубліна, призначений для цілодобового догляду за особами, які шукають міжнародного захисту.

На момент події в комплексі перебували інші люди, зокрема підлітки та дорослі, але вони змогли втекти. Поліція, коли прибула на місце, виявила 17-річного підлітка з тяжкими пораненнями. Незважаючи на зусилля медиків, він помер на місці.

Тіло загиблого направили на розтин, після якого визначатимуться подальші кроки розслідування. Ще одного підлітка-іноземця затримали на місці події, але його одразу госпіталізували через порізи. Його стан не становить загрози для життя. Згодом до лікарні з незначними травмами доставили жінку.

Правоохоронці з’ясовують обставини інциденту, зокрема чи передувала йому сварка. За даними RTE, поліцію викликали після конфлікту між двома підлітками — українцем і вихідцем із Африки. Жінка, яка отримала поранення, ймовірно, є працівницею закладу, яка намагалася зупинити бійку.

Наразі поліція намагається зв’язатися з родичами загиблого, які можуть перебувати за кордоном.

вбивство біженець Ірландія

