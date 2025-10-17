Практика судов
Вэнс считает, что Россия и Украина пока не готовы заключить мирное соглашение

11:01, 17 октября 2025
Вице-президент США подчеркнул: россияне часто переоценивают свои успехи на поле боя, что усложняет достижение договоренностей.
Несмотря на месяцы дипломатических усилий, война между Россией и Украиной продолжается, поскольку ни одна из сторон пока не готова заключить мирное соглашение. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Newsmax.

«Как бы энергично президент США ни продвигал дипломатию, в конечном итоге соглашение должны заключить две стороны, которые готовы к этому. А сейчас — ни россияне, ни украинцы еще не дошли до той точки, где они могут договориться», — сказал Венс.

Вэнс признал, что достижение мира возможно, но для этого потребуется «значительно больше работы».

«Существует фундаментальное расхождение в ожиданиях. Россияне считают, что добиваются больших успехов на поле боя, чем это есть на самом деле», — отметил он.

По словам Вэнса, именно это осложняет переговорный процесс, хотя определенный прогресс все же наблюдается.

Вице-президент отметил, что война оказалась «более сложной проблемой, чем ожидалось», но заверил, что Белый дом продолжает искать возможности для мирного урегулирования.

Отдельно Вэнс рассказал об экономических инструментах, которые администрация использует для давления на Россию. По его мнению, тарифы эффективнее санкций.

«Санкции применялись десятилетиями в разных регионах мира, но они редко дают желаемый результат. К тому же могут наносить ущерб и американской экономике. А вот тарифы оказались действенным инструментом переговоров с россиянами», — объяснил он.

Вэнс также сообщил, что администрация Трампа сотрудничает с Индией и Китаем, чтобы ограничить доходы России от экспорта нефти.

«Трамп работает напрямую с Индией и Китаем, чтобы сократить закупки российской нефти и тем самым усилить давление на Москву для достижения мира», — отметил он.

Вице-президент признал, что переговорный процесс часто испытывает терпение как президента, так и членов администрации.

«Да, это порой раздражает. Да, Трамп бывает нетерпеливым. Но он уверен, что сможет достичь соглашения — вопрос лишь в том, сколько это займет времени», — подвел итог Вэнс.

