Венс вважає, що Росія та Україна поки не готові укласти мирну угоду

11:01, 17 жовтня 2025
Віцепрезидент США наголосив: росіяни часто переоцінюють свої успіхи на полі бою, що ускладнює досягнення домовленостей.
Попри місяці дипломатичних зусиль, війна між Росією та Україною триває, оскільки жодна зі сторін наразі не готова укласти мирну угоду. Про це заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс в інтерв’ю телеканалу Newsmax.

«Як би енергійно президент США не просував дипломатію, зрештою угоду мають укласти дві сторони, які готові до цього. А зараз — ні росіяни, ні українці ще не дійшли до тієї точки, де вони можуть домовитися», — сказав Венс.

Венс визнав, що досягнення миру можливе, але для цього знадобиться «значно більше роботи».

«Є фундаментальна розбіжність у очікуваннях. Росіяни вважають, що вони досягають більших успіхів на полі бою, ніж це є насправді», — зазначив він.

За словами Венса, саме це ускладнює переговорний процес, хоч певний прогрес і спостерігається.

Віцепрезидент, що війна виявилася «складнішою проблемою, ніж очікувалося», але запевнив, що Білий дім продовжує шукати можливості для мирного врегулювання.

Окремо Венс розповів про економічні інструменти, які адміністрація використовує для тиску на Росію. На його думку, тарифи ефективніші за санкції.

«Санкції застосовувалися десятиліттями в різних регіонах світу, але вони рідко дають бажаний результат. До того ж можуть шкодити і американській економіці. А от тарифи виявилися дієвим інструментом переговорів із росіянами», — пояснив він.

Венс також повідомив, що адміністрація Трампа співпрацює з Індією та Китаєм, щоб обмежити доходи Росії від експорту нафти.

«Трамп працює безпосередньо з Індією та Китаєм, щоб скоротити закупівлі російської нафти й тим самим посилити тиск на Москву для досягнення миру», — зазначив він.

Віцепрезидент визнав, що переговорний процес часто випробовує терпіння як президента, так і членів адміністрації.

«Так, це часом дратує. Так, Трамп буває нетерплячим. Але він впевнений, що зможе досягти угоди — питання лише у тому, скільки це займе часу», — підсумував Венс.

