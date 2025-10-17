В Польше задержали серийного поджигателя автомобилей с украинскими номерами

В Гдыне задержали поджигателя, который сжег десятки машин на украинской регистрации.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Полиция Поморского воеводства на севере Польши задержала 42-летнего мужчину, подозреваемого в поджоге нескольких десятков автомобилей с украинскими номерами. Об этом сообщили в местной полиции.

По данным правоохранителей, криминальная полиция города Гдыня задержала подозреваемого сразу после очередного поджога автомобиля на украинской регистрации. Во время обыска у задержанного и в его жилище обнаружили контейнеры с остатками горючих смесей и веществ, которые, по предварительным выводам экспертов, могли использоваться как импровизированные взрывно-пиротехнические средства.

Следствие установило, что поджоги начались еще в июне этого года. Сначала эти инциденты не связывали между собой, но впоследствии полиция обнаружила связь между ними и определила круг подозреваемых.

Мужчине предъявили обвинение в уничтожении имущества. По оценкам, нанесенный ущерб составляет не менее 262 тысяч злотых (более 70 тысяч долларов). Суд принял решение о трехмесячном аресте подозреваемого. Согласно польскому законодательству, за такое преступление ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.