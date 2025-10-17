Практика судів
  1. У світі
  2. / В Україні

У Польщі затримали серійного палія авто з українськими номерами

21:50, 17 жовтня 2025
У Гдині затримали палія, який спалив десятки машин на українській реєстрації.
У Польщі затримали серійного палія авто з українськими номерами
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Поліція Поморського воєводства на півночі Польщі затримала 42-річного чоловіка, підозрюваного у підпалі кількох десятків автомобілів із українськими номерами. Про це повідомили в місцевій поліції.

За даними правоохоронців, кримінальна поліція міста Гдиня затримала підозрюваного одразу після чергового підпалу автомобіля на українській реєстрації. Під час обшуку в затриманого та в його помешканні виявили контейнери із залишками горючих сумішей і речовин, які, за попередніми висновками експертів, могли використовуватися як імпровізовані вибухово-піротехнічні засоби.

Слідство встановило, що підпали розпочалися ще в червні цього року. Спочатку ці інциденти не пов’язували між собою, але згодом поліція виявила зв’язок між ними та визначила коло підозрюваних.

Чоловіку висунули обвинувачення у знищенні майна. За оцінками, завдані збитки становлять щонайменше 262 тисячі злотих (понад 70 тисяч доларів). Суд ухвалив рішення про тримісячний арешт підозрюваного. Згідно з польським законодавством, за такий злочин йому загрожує до 5 років ув’язнення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

поліція Польща авто

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Державний бюджет на 2026 рік рекомендовано до прийняття за основу – Роксолана Підласа

Бюджетний комітет запропонував деякі зміни – зокрема щодо підвищення оплати праці педагогів.

Особа з інвалідністю передала квартиру в обмін на догляд, але відповідач відмовився виконувати свої обов’язки — Верховний Суд пояснив, чому неможливо розірвати договір довічного утримання

Ненадання належного догляду не може бути підставою для розірвання договору довічного утримання, якщо сторони не погодили конкретні обов’язки у договорі – Верховний Суд.

Один з впливових чиновників ЄС може обійняти важливий пост у центрі прийняття рішень, що турбує Урсулу фон дер Ляєн – Politico

Повернення до Єврокомісії чиновника часів Жана-Клода Юнкера може посилити битву за вплив між Урсулою фон дер Ляєн та Каєю Каллас.

Кабмін заклав до бюджету на 2026 рік 14 млрд грн податкових надходжень від закону про «податок на OLX» і розкриття банківської таємниці

Уряд вирішив закласти до законопроекту про бюджет на 2026 рік доходи, які можуть надійти внаслідок прийняття закону про оподаткування продавців на онлайн-платформах та запровадження акцизного податку на газовані напої – загалом 22,5 млрд грн.

У ВРП заявили, що будуть адаптувати висновок Венеційської комісії «під українські реалії» після того, як громадські активісти назвали його «ударом по судовій реформі»

У ВРП заявили, що хоча висновок Венеційської комісії, який констатує несистемність судових реформ, є важливим, але має бути адаптований до українських реалій – тож його ще будуть обговорювати з «експертами».

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Світлана Старовойтова
    Світлана Старовойтова
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва
  • Микола Шатерніков
    Микола Шатерніков
    суддя Господарського суду Харківської області