У Польщі затримали серійного палія авто з українськими номерами

У Гдині затримали палія, який спалив десятки машин на українській реєстрації.

Поліція Поморського воєводства на півночі Польщі затримала 42-річного чоловіка, підозрюваного у підпалі кількох десятків автомобілів із українськими номерами. Про це повідомили в місцевій поліції.

За даними правоохоронців, кримінальна поліція міста Гдиня затримала підозрюваного одразу після чергового підпалу автомобіля на українській реєстрації. Під час обшуку в затриманого та в його помешканні виявили контейнери із залишками горючих сумішей і речовин, які, за попередніми висновками експертів, могли використовуватися як імпровізовані вибухово-піротехнічні засоби.

Слідство встановило, що підпали розпочалися ще в червні цього року. Спочатку ці інциденти не пов’язували між собою, але згодом поліція виявила зв’язок між ними та визначила коло підозрюваних.

Чоловіку висунули обвинувачення у знищенні майна. За оцінками, завдані збитки становлять щонайменше 262 тисячі злотих (понад 70 тисяч доларів). Суд ухвалив рішення про тримісячний арешт підозрюваного. Згідно з польським законодавством, за такий злочин йому загрожує до 5 років ув’язнення.

