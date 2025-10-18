Практика судов
Как Путин долетит в Будапешт: из-за санкций ЕС самолет главы Кремля может выбрать «обходной» маршрут

09:43, 18 октября 2025
СМИ спрогнозировали «обходной» маршрут из-за санкций ЕС.
Как Путин долетит в Будапешт: из-за санкций ЕС самолет главы Кремля может выбрать «обходной» маршрут
Ичточник фото: AIRLIVE
Глава Кремля Владимир Путин, вероятно, встретится с президентом США Дональдом Трампом в Будапеште, однако из-за запрета на пролет российских самолетов над странами ЕС его поездка может стать настоящим логистическим вызовом. Об этом пишет авиационное издание AIRLIVE.net.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан приветствовал новость о встрече, назвав ее «прекрасной новостью для всех, кто стремится к миру». Он подтвердил, что уже говорил по телефону с Трампом. Сам Трамп заявил, что провел «долгий телефонный разговор» с Путиным.

Проблема маршрута

Из-за санкций и ограничений воздушного пространства, введенных ЕС после начала российского вторжения, государственным самолетам РФ — в частности президентскому Ил-96 — запрещено пролетать над большинством стран Европы. Это означает, что Путину придется лететь в обход, несмотря на то, что сама Венгрия является членом ЕС.

По оценкам экспертов, обходной маршрут может составлять примерно 5000 км и занять на три часа больше, чем прямой рейс длиной 1500 км. Вероятно, российский самолет пролетит через Турцию и Сербию, что потребует координации с местными авиационными службами.

Риски полета

Эксперты по безопасности отмечают, что перелет над Черным морем остается рискованным из-за военной активности в регионе. Поэтому российская сторона, вероятно, подготовит альтернативные маршруты на случай погодных или дипломатических осложнений.

Не первый обход

Это не первый случай, когда Москва вынуждена искать «обходные пути». После 2022 года российские официальные делегации часто летают через Центральную Азию, Ближний Восток или Балканы, чтобы избежать запрещенного воздушного пространства Европы.

Так, в 2023 году глава МИД РФ Сергей Лавров летел на саммит БРИКС в ЮАР через Иран и Северную Африку.

Официальный план маршрута пока не обнародован, однако турецко-сербский авиакоридор называют наиболее вероятным вариантом перелета российского президента.

Отметим, что пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что Президент США Дональд Трамп во время встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским планировал обсудить возможность переговоров Киева и Москвы на уровне лидеров.

Когда журналисты спросили у Ливитт, упомянул ли Путин в разговоре с Трампом, что нужно, чтобы он наконец согласился на встречу с Зеленским, она ответила: «Я не хочу вдаваться в подробности, но, как я уже сказала, президент и президент Путин обсудили встречу в Будапеште, и президент Трамп поговорит об этой возможности с Президентом Зеленским, когда тот будет здесь, в Белом доме».

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Трамп встретится с Путиным в Будапеште. Премьер Венгрии Орбан заявил, что подготовка встречи уже идет.

Кроме того, американский президент заявил, что его встреча с Путиным в Венгрии может состояться уже в ближайшее время — примерно в течение двух недель.

