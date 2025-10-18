Практика судів
  1. У світі

Як Путін долетить до Будапешта: через санкції ЄС літак очільника Кремля може обрати «обхідний» маршрут

09:43, 18 жовтня 2025
ЗМІ спрогнозували «обхідний» маршрут через санкції ЄС.
Як Путін долетить до Будапешта: через санкції ЄС літак очільника Кремля може обрати «обхідний» маршрут
Джерело фото: AIRLIVE
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Очільник Кремля Володимир Путін ймовірно зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом у Будапешті, однак через заборону на проліт російських літаків над країнами ЄС його подорож може стати справжнім логістичним викликом. Про це пише авіаційне видання AIRLIVE.net.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан привітав новину про зустріч, назвавши її «чудовою новиною для всіх, хто прагне миру». Він підтвердив, що вже спілкувався телефоном із Трампом. Сам Трамп заявив, що мав «тривалу телефонну розмову» з Путіним.

Проблема маршруту

Через санкції та обмеження повітряного простору, запроваджені ЄС після початку російського вторгнення, державним літакам РФ — зокрема президентському Іл-96 — заборонено пролітати над більшістю країн Європи. Це означає, що Путіну доведеться летіти в обхід, попри те, що сама Угорщина є членом ЄС.

За оцінками експертів, обхідний маршрут може сягати приблизно 5000 км і тривати на три години довше, ніж прямий рейс у 1500 км. Ймовірно, російський літак пролетить через Туреччину та Сербію, що потребує координації з місцевими авіаційними службами.

Ризики польоту

Безпекові експерти зазначають, що переліт над Чорним морем залишається ризикованим через військову активність у регіоні. Тому російська сторона, ймовірно, підготує альтернативні маршрути на випадок погодних або дипломатичних ускладнень.

Не перший обхід

Це не перший випадок, коли Москва змушена шукати «обхідні шляхи». Після 2022 року російські офіційні делегації часто літають через Центральну Азію, Близький Схід або Балкани, щоб уникнути забороненого повітряного простору Європи.

Так, у 2023 році глава МЗС РФ Сергій Лавров летів на саміт БРІКС у ПАР через Іран і Північну Африку.

Офіційний план маршруту наразі не оприлюднено, однак турецько-сербський авіакоридор називають найімовірнішим для перельоту російського президента.

Зауважимо, що прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт повідомила, що Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським планував обговорити можливість переговорів Києва і Москви на рівні лідерів.

Коли журналісти запитали у Лівітт, чи згадав Путін у розмові з Трампом, що потрібно, аби він нарешті погодився на зустріч із Зеленським, вона відповіла: «Я не хочу вдаватися в це, але, як я вже сказав, президент і президент Путін обговорили зустріч у Будапешті, і президент Трамп поговорить про цю можливість із Президентом Зеленським, коли той буде тут, у Білому домі».

Як раніше писала «Судово-юридична газета»Трамп зустрінеться з Путіним у Будапешті. Прем'єр Угорщини Орбан заявив, що підготовка зустрічі вже триває.

Крім того, американський президент заявив, що його зустріч із Путіним в Угорщині може відбутися вже найближчим часом — приблизно протягом двох тижнів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
НАЗК зможе видаляти зі свого сайту підсумки перевірки декларації чиновника, в якій виявили порушення, за заявою чиновника — новий позасудовий механізм перегляду

У разі задоволення заяви чиновника довідка про результати повної перевірки декларації видаляється з офіційного веб-сайту НАЗК, а обґрунтований висновок про встановлені ознаки порушення – відкликається.

Кабмін зможе включати і виключати зі списку країни, з якими українцям дозволено мати множинне громадянство – залежно від рівня підтримки України

Легальність наявності множинного громадянства буде залежати від списку держав, який Кабмін зможе змінювати – сьогодні включити іноземну державу у свій перелік, а завтра – виключити її, якщо вона не підтримує Україну.

Податковий комітет Ради підтримав законопроект про «податок на OLX» для громадян, які надають послуги чи продають речі через онлайн-платформи

Законопроект, що передбачає оподаткування для громадян, які надають послуги чи продають товари через онлайн-платформи OLX, Prom, Kabanchik та інші, буде прийнято – адже Мінфін вже заклав 14 млрд грн додаткових надходжень від податків до проекту бюджету на 2026 рік.

Громадські об’єднання будуть оцінювати культуру спілкування суддів в процесі – опубліковано положення про регулярне оцінювання суддів

Представники ГО будуть оцінювати реакцію судді на представника ГО, який прийшов в судове засідання – ВККС опублікувала фінальну редакцію положення про регулярне оцінювання суддів.

Суддя чотири року тому відзначила 9 травня, а у 2025 році отримала за це дисциплінарну справу

Активісти написали на суддю скаргу, але суддя вважає, що закон про декомунізацію вона не порушувала.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Роман Романюк
    Роман Романюк
    український політик, Заслужений юрист України, народний депутат України VII, VIII скликань
  • Володимир Кифлюк
    Володимир Кифлюк
    суддя Чернівецького апеляційного суду
  • Сергій Іонушас
    Сергій Іонушас
    голова Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності