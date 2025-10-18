Як Путін долетить до Будапешта: через санкції ЄС літак очільника Кремля може обрати «обхідний» маршрут

ЗМІ спрогнозували «обхідний» маршрут через санкції ЄС.

Джерело фото: AIRLIVE

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Очільник Кремля Володимир Путін ймовірно зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом у Будапешті, однак через заборону на проліт російських літаків над країнами ЄС його подорож може стати справжнім логістичним викликом. Про це пише авіаційне видання AIRLIVE.net.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан привітав новину про зустріч, назвавши її «чудовою новиною для всіх, хто прагне миру». Він підтвердив, що вже спілкувався телефоном із Трампом. Сам Трамп заявив, що мав «тривалу телефонну розмову» з Путіним.

Проблема маршруту

Через санкції та обмеження повітряного простору, запроваджені ЄС після початку російського вторгнення, державним літакам РФ — зокрема президентському Іл-96 — заборонено пролітати над більшістю країн Європи. Це означає, що Путіну доведеться летіти в обхід, попри те, що сама Угорщина є членом ЄС.

За оцінками експертів, обхідний маршрут може сягати приблизно 5000 км і тривати на три години довше, ніж прямий рейс у 1500 км. Ймовірно, російський літак пролетить через Туреччину та Сербію, що потребує координації з місцевими авіаційними службами.

Ризики польоту

Безпекові експерти зазначають, що переліт над Чорним морем залишається ризикованим через військову активність у регіоні. Тому російська сторона, ймовірно, підготує альтернативні маршрути на випадок погодних або дипломатичних ускладнень.

Не перший обхід

Це не перший випадок, коли Москва змушена шукати «обхідні шляхи». Після 2022 року російські офіційні делегації часто літають через Центральну Азію, Близький Схід або Балкани, щоб уникнути забороненого повітряного простору Європи.

Так, у 2023 році глава МЗС РФ Сергій Лавров летів на саміт БРІКС у ПАР через Іран і Північну Африку.

Офіційний план маршруту наразі не оприлюднено, однак турецько-сербський авіакоридор називають найімовірнішим для перельоту російського президента.

Зауважимо, що прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт повідомила, що Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським планував обговорити можливість переговорів Києва і Москви на рівні лідерів.

Коли журналісти запитали у Лівітт, чи згадав Путін у розмові з Трампом, що потрібно, аби він нарешті погодився на зустріч із Зеленським, вона відповіла: «Я не хочу вдаватися в це, але, як я вже сказав, президент і президент Путін обговорили зустріч у Будапешті, і президент Трамп поговорить про цю можливість із Президентом Зеленським, коли той буде тут, у Білому домі».

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Трамп зустрінеться з Путіним у Будапешті. Прем'єр Угорщини Орбан заявив, що підготовка зустрічі вже триває.

Крім того, американський президент заявив, що його зустріч із Путіним в Угорщині може відбутися вже найближчим часом — приблизно протягом двох тижнів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.