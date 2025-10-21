На туристов с багажом в Стамбуле ожидает новый сбор

Стамбул ввел новые правила для перевозки багажа в метро.

В Стамбуле введены новые ограничения и дополнительные сборы для пассажиров метро, путешествующих с большим багажом. Нововведения в первую очередь коснутся туристов с большими чемоданами. Об этом сообщает Hürriyet.

Администрация Стамбульского метрополитена объявила о новых правилах относительно веса и габаритов ручной клади, направленных на упорядочение перевозки багажа и обеспечение комфорта всех пассажиров.

Во избежание дополнительных расходов пассажиры должны соблюдать следующие лимиты:

Вес: багаж не должен превышать 30 кг.

Размеры: габариты не должны превышать 120×60×50 см.

Количество: разрешается провозить не более одного большого чемодана, одной ручной клади или одного маленького/среднего рюкзака.

Крупногабаритные кемпинговые сумки также считаются багажом.

За каждую дополнительную единицу багажа, превышающую установленный лимит (один большой чемодан + одно ручное багажное место/рюкзак), взимается плата за одну поездку. В Стамбуле действует дифференцированная цена проезда в зависимости от вида транспорта и льгот, но по состоянию на октябрь она составляет от 35 турецких лир (примерно 34,90 грн).

Багаж, превышающий лимиты по весу или размерам (более 120×60×50 см), не допускается к перевозке в метро, и пассажиру могут отказать в проезде.

Метрополитен призывает не размещать багаж на сиденьях и не загораживать проходы, а использовать стоячие места у дверей. Пассажиров просят заранее планировать поездки с учетом новых правил.

Несмотря на возможные дополнительные расходы за перевозку багажа, метро остается самым эффективным видом транспорта в Стамбуле. Город недавно стал лидером среди населенных пунктов с самыми длинными пробками в мире. В среднем житель Стамбула проводит в пробках 105 часов в год (более четырех суток), что подчеркивает преимущества общественного транспорта для быстрого передвижения.

