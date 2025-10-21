Практика судов
  1. В мире

На туристов с багажом в Стамбуле ожидает новый сбор

07:54, 21 октября 2025
Стамбул ввел новые правила для перевозки багажа в метро.
На туристов с багажом в Стамбуле ожидает новый сбор
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Стамбуле введены новые ограничения и дополнительные сборы для пассажиров метро, путешествующих с большим багажом. Нововведения в первую очередь коснутся туристов с большими чемоданами. Об этом сообщает Hürriyet.

Администрация Стамбульского метрополитена объявила о новых правилах относительно веса и габаритов ручной клади, направленных на упорядочение перевозки багажа и обеспечение комфорта всех пассажиров.

Во избежание дополнительных расходов пассажиры должны соблюдать следующие лимиты:

  • Вес: багаж не должен превышать 30 кг.
  • Размеры: габариты не должны превышать 120×60×50 см.
  • Количество: разрешается провозить не более одного большого чемодана, одной ручной клади или одного маленького/среднего рюкзака.
  • Крупногабаритные кемпинговые сумки также считаются багажом.

За каждую дополнительную единицу багажа, превышающую установленный лимит (один большой чемодан + одно ручное багажное место/рюкзак), взимается плата за одну поездку. В Стамбуле действует дифференцированная цена проезда в зависимости от вида транспорта и льгот, но по состоянию на октябрь она составляет от 35 турецких лир (примерно 34,90 грн).

Багаж, превышающий лимиты по весу или размерам (более 120×60×50 см), не допускается к перевозке в метро, и пассажиру могут отказать в проезде.

Метрополитен призывает не размещать багаж на сиденьях и не загораживать проходы, а использовать стоячие места у дверей. Пассажиров просят заранее планировать поездки с учетом новых правил.

Несмотря на возможные дополнительные расходы за перевозку багажа, метро остается самым эффективным видом транспорта в Стамбуле. Город недавно стал лидером среди населенных пунктов с самыми длинными пробками в мире. В среднем житель Стамбула проводит в пробках 105 часов в год (более четырех суток), что подчеркивает преимущества общественного транспорта для быстрого передвижения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

деньги Турция метро

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Топ-10 местных общих, специализированных и апелляционных судов с самым высоким судейским вознаграждением – данные ГСА

ГСА подытожила данные за 9 месяцев 2025 года относительно судейского вознаграждения – в каких регионах платили больше всего.

Верховная Рада рассмотрит изменения в закон о санкциях – будут учитывать решения иностранных государств

Предлагается добавить новое основание для применения санкций в Украине – по решению уполномоченного органа иностранного государства о применении санкций.

Верховная Рада рассмотрит изменения в порядок увольнения разведчиков и выплаты им одноразовой денежной помощи

Предлагается предусмотреть выплату одноразовой денежной помощи военнослужащим из числа сотрудников разведывательных органов после увольнения их с военной службы по новому основанию.

Судья-блогер Дмитрий Кривенко получил выговор, но смог избежать значительных неприятностей

Дмитрий Кривенко поддержал ЛГБТ-сообщество и пообещал стать на путь исправления, но поверили в это не все члены дисциплинарной палаты.

Лидеры ЕС решили озаботиться внутренними проблемами – главными темами саммита станут соцсети, жилищный кризис и миграция

На саммите 23 октября лидеры ЕС наконец решили обсудить назревшие внутренние социальные проблемы, чтобы показать заботу об избирателях.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олександр Яковлєв
    Олександр Яковлєв
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду