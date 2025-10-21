В Стамбуле мужчина обязался выплачивать «алименты на котов» после развода

Мужчина согласился ежеквартально выплачивать бывшей жене по 10 тысяч лир на уход за двумя котами.

İstanbul Adalet Sarayı

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Супружеская пара из Стамбула подала в суд заявление о разводе по взаимному согласию, однако в их соглашении появился пункт, который привлёк внимание всей страны: мужчина согласился выплачивать «кошачьи алименты». Об этом сообщает издание Haberler.

Буґра Б. и Эзґи Б. решили развестись из-за «глубоких разногласий, разрушивших семейный союз». В документе, поданном в Стамбульский семейный суд, указано, что стороны согласились на развод и что Буґра Б. выплатит бывшей супруге 550 тысяч лир (около 550 тысяч гривен) материальной компенсации.

Однако главной «изюминкой» соглашения стало условие об опеке над домашними животными. В протоколе отмечено: «Стороны пришли к соглашению, что два кота, принадлежавшие Буґре Б., остаются под опекой Эзґи Б.»

Согласно тому же соглашению, мужчина в течение десяти лет будет выплачивать по 10 тысяч лир (около 10 тысяч гривен) каждые три месяца на уход и питание животных.

Юристы уже назвали это решение примером «нового типа алиментов», ведь ранее турецкие суды не рассматривали подобных обязательств по содержанию домашних животных после развода. Ожидается, что суд включит этот пункт в окончательное решение о разводе, что может создать прецедент для аналогичных дел в будущем.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.