Брижит Макрон записали под мужским именем на налоговом сайте Франции— она подала жалобу

Жена президента Франции Эммануэля Макрона в налоговом реестре оказалась записана как мужчина.

Жена президента Франции Эммануэля Макрона Брижит была зарегистрирована на официальном налоговом портале страны под мужским именем. Об этом сообщает BFMTV.

Сообщается, что представитель первой леди Франции Тристан Боме заметила, что на ресурсе Брижит Макрон записана как "Жан-Мишель".

В Елисейском дворце к произошедшему отнеслись серьезно, и Брижит Макрон подала жалобу. Ошибка возникла не по технической причине, а в результате внешнего вмешательства.

В ходе расследования удалось выявить двух возможных причастных к подмене данных.

Напомним, что супруги Макрон подали в суд на американского блогера из-за слухов, что Брижит Макрон была мужчиной.

Также сообщалось, что апелляционный суд Франции оправдал двух женщин, которые заявляли, что Брижит Макрон была мужчиной.

Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон планируют представить суду США фотографические и научные доказательства, чтобы доказать, что первая леди является женщиной.

