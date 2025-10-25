Бріжит Макрон записали під чоловічим ім’ям на податковому сайті Франції — вона подала скаргу

Дружина президента Франції Еммануеля Макрона у податковому реєстрі була записана як чоловік.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Дружина президента Франції Еммануеля Макрона Бріжит була зареєстрована на офіційному податковому порталі країни під чоловічим ім'ям. Про це повідомляє BFMTV.

Повідомляється, що представник першої леді Франції Трістан Боме зауважила, що на ресурсі Бріжит Макрон записана як "Жан-Мішель".

У Єлисейському палаці до того, що сталося, поставилися серйозно, і Бріжит Макрон подала скаргу. Помилка виникла не з технічної причини, а результаті зовнішнього втручання.

У ході розслідування вдалося виявити двох можливих причетних до заміни даних.

Нагадаємо, що подружжя Макронів подали до суду на американського блогера через чутки, що Бріжит Макрон була чоловіком.

Також повідомлялося, що апеляційний суд Франції виправдав двох жінок які заявляли, що Бріжит Макрон була чоловіком.

Еммануель Макрон та його дружина Бріжит Макрон планують надати суду США фотографічні та наукові докази, щоб довести, що перша леді є жінкою.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.