Суд США не позволил мясным корпорациям избежать ответственности за сговор с целью завышения цен на свинину

13:21, 2 ноября 2025
Суд отклонил требование производителей свинины об отводе судьи, признав необоснованными обвинения в предвзятости его помощника.
Федеральный суд США отклонил ходатайство крупных производителей мяса, которые требовали отвода судьи и отмены предыдущих решений по делу о сговоре с целью завышения цен на свинину. Компании утверждали, что один из помощников судьи якобы был предвзят, что могло повлиять на суд. Об этом говорится в деле, рассматриваемом Окружным судом Соединенных Штатов Америки, округом Миннесота.

Судья Джон Р. Тунхайм постановил, что нет оснований сомневаться в его беспристрастности и отказал в удовлетворении ходатайства об отводе и отмене решений (Daubert и Summary Judgment).

Что произошло

После слушания в конце 2024 года адвокаты ответчиков начали проверку прошлого помощника судьи, который поздоровался с юристами истцов. Они выяснили, что он ранее проходил стажировку в фирмах, участвующих в антимонопольных процессах, и ставил реакции на публикации коллег в LinkedIn. На этом основании компании заявили о «предвзятости» и потребовали пересмотра решений.

Позиция суда

Суд установил, что:

  • предыдущая работа помощника судьи не имела отношения к этому делу;
  • он не имел доступа к конфиденциальной информации;
  • его активность в соцсетях не свидетельствует о предвзятости;
  • решения принимает судья, а не его помощники.

Также суд раскритиковал действия компаний, назвав их обвинения «интрузивными и непрофессиональными» в отношении молодого юриста, который действовал в рамках этических стандартов.

Вывод суда

«Даже если бы помощник судьи имел определенные личные взгляды, ни один разумный наблюдатель не усомнился бы в беспристрастности суда», — отмечено в постановлении.

Суд также подчеркнул, что отмена предыдущих решений нанесла бы ущерб сторонам, затянула процесс и создала опасный прецедент, поощряющий адвокатов «копаться» в личных делах сотрудников суда.

Контекст

Это постановление является частью многолетнего антимонопольного процесса In re Pork Antitrust Litigation (дело № 18-1776), который длится уже более семи лет и готовится к первому судебному разбирательству. Истцы — потребители и торговые сети — обвиняют ведущих производителей мяса в сговоре по контролю объемов производства и искусственному завышению цен на свинину в США.

